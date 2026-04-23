Un año más, los deportistas más preparados se calzan sus zapatillas y se disponen a recorrer las calles de Madrid. La capital acoge la edición número 48 de la Zurich Rock' N' Roll Running Series Maratón Madrid 2026, un evento deportivo que cuenta con tres carreras de 10, 21 y 42 kilómetros respectivamente, y en la que se prevé que participen más de 45.000 corredores.

EDP Rock & roll Maratón Madrid

En el caso de la carrera de 10 kilómetros, la salida se efectuará a las 08.00, 08.05 y 08.10 h, mientras que en el caso de las pruebas de 21 y 42 kilómetros, las salidas tendrán lugar desde las 08.45 hasta las 10.15 h. En todas las distancias, el cierre de la llegada tendrá lugar a las 16.35 h. La salida se encuentra en el Paseo de la Castellana, entre la Plaza de San Juan de la Cruz y la Plaza del Doctor Marañón, mientras que la meta se ubica en el Paseo de Recoletos, a la altura de la calle Almirante.

Con la finalidad de preservar la seguridad tanto de los asistentes a la celebración como del resto de usuarios de la vía pública, se han programado un conjunto de medidas para facilitar al máximo la movilidad, con repercusiones en el tráfico y el transporte público.

Así se verá afectado el tráfico por la Zurich Rock' N' Roll Running Series Maratón Madrid 2026

Debido a la celebración de la prueba deportiva, se producirán una serie de alteraciones al tráfico en los distintos barrios por los que pasan los corredores, como son Centro, Salamanca, Retiro, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Moncloa, Latina, Carabanchel y Arganzuela. Se encuentran previstos los cortes de tráfico en el Paseo de Recoletos (carriles centrales en ambos sentidos), desde las 00.00 h del 2 de abril hasta las 19.00 h del día 26; el Paseo de la Castellana (carriles centrales en ambos sentidos), desde la Plaza de Colón hasta la Plaza de Emilio Castelar, desde las 00.00 h del 25 de abril hasta las 17.00 h del 26 de abril, y la Plaza de Cibeles, desde las 05.30 h del 26 de abril.

Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid

Como complemento de lo anterior, el domingo 26 de abril se registrarán cortes de tráfico a partir las 07.15 h en una variedad de viales por los que transcurrirá el recorrido de las tres pruebas deportivas, entre los que se incluyen Paseo de la Castellana, Avenida de Concha Espina, Plaza de Castilla, Bravo Murillo, Glorieta de Cuatro Caminos, Glorieta López de Hoyos, O'Donnell, Alcalá, Goya, Plaza del Marqués de Salamanca, Velázquez, Diego de León, Serrano, Glorieta de Bilbao, Gran Vía, Plaza de Callao, Preciados, Puerta del Sol, Plaza de España, Princesa, Puente Del Rey, Paseo Puerta del Ángel, Segovia, Paseo del Prado o Plaza de Cibeles, entre otras.

Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid. Luis M. Sanchez de la Maza

Practicar deporte al aire libre en Madrid

Si estás dando tus primeros pasos para ponerte en forma para el verano, o eres un deportista con mucha experiencia, qué mejor que estar al aire libre mientras haces ejercicio. Algunas de las mejores opciones para practicar deporte al aire libre en Madrid son recorrer las antiguas vías del tren, hacer un viaje en bicicleta por alrededor de la ciudad, patinar o aprovechar los parques de calistenia repartidos por los distritos.

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