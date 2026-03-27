La celebración de las distintas procesiones por las calles de la capital afectará al transporte público

Con la llegada de la Semana Santa, y su gran programación de planes, que incluye conciertos, saetas o la gran tamborrada, entre los eventos más esperados y celebrados se encuentran las procesiones. Seas religioso o no, estos desfiles siempre reúnen a madrileños y curiosos, que ven como pasean a sus santos por algunas de las vías más céntricas de la ciudad.

Así, y con motivo del paso de las procesiones por las calles de la capital, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) tiene previstas distintas modificaciones en sus líneas, de manera que, entre el 27 de marzo y el 6 de abril, las líneas diurnas de EMT Madrid sufrirán recortes de frecuencia y modificaciones de recorrido. Las rutas que atraviesan el distrito de Centro serán las más afectadas, especialmente los días 2 y 3 de abril, con motivo de las procesiones de Jesús El Pobre y del Cristo de Medinaceli, entre otras.

Ayuntamiento de Madrid

Además, las seis líneas universitarias de EMT Madrid también verán alterado su funcionamiento habitual, debido al período vacacional de Semana Santa. En este caso, las líneas afectadas son A (Moncloa–Somosaguas), E (Conde de Casal–Sierra de Guadalupe), F (Cuatro Caminos–Ciudad Universitaria), G (Moncloa–Ciudad Universitaria), H (Aluche–Somosaguas) y U (Avenida Séneca–Paraninfo), que conectan los campus de Somosaguas, Politécnico de Vallecas y Ciudad Universitaria.

Las líneas A y H no prestarán servicio desde el día 27 de marzo hasta el 6 de abril y las líneas E, F, G y U operarán el día 27 con servicio reducido y después, dejarán de operar hasta el 6 de abril. Una vez concluido el periodo no lectivo, el servicio se reanudará el martes 7 de abril.

Durante este periodo, los usuarios que necesiten acceder al Campus de Somosaguas podrán utilizar la línea 2 de Metro Ligero. Para llegar a Ciudad Universitaria, las alternativas serán la línea 6 de Metro y las líneas 82, 83, 132 y 133 de EMT Madrid. El acceso al Campus Politécnico de Vallecas estará cubierto por las líneas 63 y 145. Por su parte, la línea 180 (Plaza de Legazpi–Estación de El Pozo) también quedará fuera de servicio del 28 de marzo al 6 de abril.

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