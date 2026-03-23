Madrid se prepara, un año más, para la esperada llegada de la Semana Santa, y qué mejor que celebrar estas jornadas festivas que con un amplio programa de actividades para todos los públicos, que incluye conciertos, ciclos musicales, saetas, procesiones, exposiciones e incluso una ruta gastronómica.

Semana Santa Madrid

Así será la Semana Santa en Madrid

La programación musical, que se prolongará hasta finales del mes de marzo, incluye actividades como el concierto 'Contemplación: Música para el silencio', a cargo de Eresma Guitar Duo, que se celebrará en la parroquia de Santa Cruz (lunes 23, 18.00 h), un recital propone un viaje desde el Renacimiento hasta la etapa neoclásica, pasando por la época barroca y romántica; el XIX Ciclo Música de Órgano de San Ginés, con obras de Johann Sebastian Bach, Cesar Franck, Rauno Remme, Felix Mendelssohn-Bartholdy o Georg F. Haendel (Iglesia de San Ginés, durante los días 24, 27 y 31 de marzo); el Ciclo de música sinfónico coral en iglesias de Madrid, que se llevará a cabo en la Basílica Pontificia de San Miguel (24 y 26 de marzo).

La programación musical también incluye las tradicionales saetas, palo del flamenco que lanza una oración al viento y emana emoción en toda su dimensión para transmitir los sentimientos que despiertan las imágenes que salen en procesión. Más de una decena de saetas resonarán por las calles de la capital, interpretadas al paso de las procesiones por siete artistas, y entre los que figuran Esperanza Garrido, desde el balcón de la Casa de la Villa en el Domingo de Ramos; Fernando Caballo, desde la Casa de la Villa, el Viernes Santo; José 'El Berenjeno' o Lucía Beltrán. Otro de los momentos más esperados se producirá el domingo, 5 de abril, con la tamborrada de la Plaza Mayor (13.00 h), que pondrá fin a la Semana Santa 2026 en Madrid.

Procesión Medinaceli

Por segundo año consecutivo, la Plaza Mayor abre sus puertas a una exposición que reúne a las diecinueve hermandades y cofradías que dan vida a la Semana Santa, una muestra concebida como un viaje a través de cinco siglos de historia y tradición, donde admirar el valor patrimonial y cultural de las cofradías.

Dulce por excelencia durante estas fechas, la 'Ruta Dulces Pasiones' rinde homenaje a la torrija, con una selección de pastelerías, panaderías y restaurantes que ofrecen versiones clásicas e innovadoras de este postre tradicional.

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