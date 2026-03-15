Los ejemplos son incontables. Desde las más tradicionales a las más creativas y originales. Las buscamos por igual en restaurantes y pastelerías.

Ya no hay que esperar a la Semana Santa para verlas en las cartas de restaurantes y en las vitrinas de todas pastelerías y panaderías de la ciudad. El dulce más típico de estas fiestas aparece también durante la Cuaresma y hay quien las hace todo el año pero... ¿dónde encontrar las mejores torrijas de Madrid? Hemos seleccionado solo algunas de nuestras favoritas. Hay tantas recetas distintas que es casi imposible no encontrar una que no sea de tu gusto.

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