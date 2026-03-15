Estela Hojaldre
En pleno Barrio de las Letras, muy cerca de la basílica de Jesús de Medinaceli, se esconde este obrador especializado en hojaldre que se ha convertido en parada habitual para los más golosos. Al frente está Estela Gutiérrez, que creció entre masas en la histórica Pastelería Pedro de Cabezón de la Sal (Cantabria) antes de abrir su propio proyecto en Madrid. Aquí todo gira alrededor del hojaldre —crujiente, ligero y muy mantecoso—, pero cuando llega la temporada también elaboran torrijas siguiendo la receta clásica: pan bien empapado en leche infusionada, interior cremoso y un acabado dulce y aromático que las convierte en una de las direcciones más apetecibles para quienes disfrutan de este dulce propio de la Semana Santa.