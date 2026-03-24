Más allá del debate de si con o sin cebolla, os dejamos algunas de nuestras versiones favoritas en Madrid

Como pieza clave de la santísima trinidad culinaria nacional, se pueden contar tantos gustos y maneras de prepararla como individuos: con o sin cebolla (sea caramelizada o no), fina o con cuatro centímetros de grosor, seca o con el huevo (semi)líquido, servida como pincho o únicamente entera (varios tamaños)… Peinar toda la ciudad es una tarea inabarcable, una empresa perdida de antemano. Por eso, a continuación, destacamos una veintena de lugares por cuya tortilla pondríamos la mano en el fuego. En nuestra selección encontrarás sitios incontestables, templos del tapeo donde es ya un plato estrella, restaurantes que la incorporan en su carta y, esperamos, alguna sorpresa para incorporar a tu aperitivo matutino. Y si lo que quieres es comertéla en casa sin manchar, aquí van dos opciones fabulosas.

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