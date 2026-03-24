La Maruca
La Maruca, una de las marcas insignica del Grupo Cañadío en la ciudad de Madrid, ha convertido la tortilla de patatas al estilo Santander en una excusa más para recorrer sus distintos locales por la ciudad, cada una con ese aire desenfadado donde lo cántabro se encuentra con lo madrileño. En cualquiera de sus direcciones se respira la misma filosofía de barra viva y cocina de producto bien ejecutado. ¿Por qué está entre las mejores de Madrid? Porque además su pincho, además de jugoso, con la patata bien frita y la cebolla pochada hasta tener un dulzor elegante, es muy, muy regular. Sabes que vas a encontrarte: una tortilla bien ligada cubierta con una capa de bonito con mayonesa, que le aporta untuosidad, y cubierta por un “sombrero”, al más puro estilo de la capital cántabra. No hay fuegos artificiales ni sorpresas innecesarias, sino oficio, constancia y ese confort que convierte la repetición en una virtud.