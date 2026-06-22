Uno de los mejores, más respetados y alegres embajadores de la cocina mexicana en Madrid acaba de abrir su espacio más asequible, más económico, más callejero. Ostentó una estrella Michelin, acaba de renovar la carta de su popular restaurante junto al parque del Retiro y su negocio se extiende más allá de la capital y la hostelería (tenéis que probar Humo, su licor de chile chipotle). Roberto Ruiz ataca de nuevo con una parada divertida, para comer y seguir.

Barra Lucas Barra Lucas

Ahora que todo lo que sabe a y viene de México está cada vez más en boga, es cada mayor la oferta culinaria (de cantinas a taquerías), el chef acaba de estrenar un puesto de mercado. Ha encontrado un hueco en el mercado de Vallehermoso, el más gastronómico de todos los que tenemos en Madrid, para enchilarnos a todos con un nuevo formato. Aquí las reinas de la casa son las tostadas.

No son muchas las opciones, los ingredientes y recetas que las visten, pero irán cambiando sobre la marcha siguiendo el ritmo del producto, de la demanda, de la temperatura exterior. Estos primeros días manda el mar: sardinas, pulpo, langostinos... Vale, serán pocas pero querréis probarlas todas. Y, viniendo de Roberto, al plan, además de unas chelas, ha añadido una buena selección de cócteles (Margarita, Paloma...). Apuntadla. Pista 'streetfood' pero de primer nivel.

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Ojo, porque Barra Lucas no abre a diario. La fiesta arranca a partir del miércoles por la tarde. Vamos, ya tenéis nuevo plan de tardeo al refugio de un buen aire acondicionado y del picante (siempre buen remedio frente al calor). Por ahora, durante estos primeros meses de estreno, el horario será este: miércoles y jueves de 20:00 a 23:30. viernes y sábado de 13:00 a 17:00 y de 20:00 a 23:00. domingo 13:00 a 17:00. Pero no lo busquéis en la zona donde están los puestos más conocidos para comer (Krudo, Tripea, Kitchen 154...) sino en un ala lateral, con entrada propia y sin escaleras. No hay pérdida, es vecino de un recién inaugurado local de pasta fresca.



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