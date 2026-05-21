El mercado cuenta con alrededor de 25 firmas, que traen diseños propios y presentan sus colecciones de primavera-verano

Con la llegada del calor y el buen tiempo, qué mejor que disfrutar de uno de los planes más populares de Madrid: ir de mercadillos. Ya sea en busca de ropa vintage, muebles señoriales o todo tipo de tesoros, semana tras semana, la capital acoge una gran variedad de mercados, lugares ideales para pasar horas y horas entre todo tipo de artículos.

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Llega un nuevo mercadillo a Madrid

Este domingo 24 de mayo, Madrid acoge la celebración de la primera edición del Mercadillo de Gabriel Lobo, un evento que se situará en la misma plaza de Gabriel Lobo. Con alrededor de 25 firmas, que traen diseños propios y presentan sus colecciones de primavera-verano, este nuevo 'market' aterriza en la capital con un producto variado, que puede ir desde moda de mujer y hombre hasta decoración, como lámparas, almohadones, velas o porcelana.

El Mercadillo de Gabriel Lobo también cuenta con un espacio dedicado a la moda infantil, al igual que accesorios, sombreros de fibras naturales, bisutería mejicana, alpargatas, joyería con piedras semipreciosas, trajes de baño, gafas de sol y bolsos de firma de segunda mano y accesorios setenteros. El mercadillo abre sus puertas de 11.00 a 20.00 h.

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Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

NO TE LO PIERDAS: Más de 1.000 vestidos y camisas vintage únicas: así será la nueva edición de este mercadillo con entrada gratis que se celebrará este fin de semana en Madrid