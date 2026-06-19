La Moraleja Home Market regresa una vez más con su interesante propuesta de vaciado de hogares

Semana tras semana, uno de los planes favoritos para madrileños y curiosos son los mercadillos, espacios donde renovar el mobiliario de tu hogar, adquirir nuevas prendas, decoración, libros y todo tipo de tesoros. Desde el emblemático Rastro hasta mercados que parecen sacados del barrio de Camden Town, son muchos los lugares de la ciudad donde conseguir una variada colección de artículos a muy buen precio. Incluso dentro de casas de lujo.

La Moraleja Home Market

Esta casa de lujo se convierte en un mercadillo 'premium'

La Moraleja Home Market regresa con su propuesta estrella: el vaciado de casas de lujo. Posteriormente, los hogares se convierten en el escenario de un exclusivo mercadillo, repleto de tesoros y sorpresa, que van desde mobiliario y decoración hasta complementos, electrodomésticos y hasta obras de arte.

En la mayoría de mercados de este tipo se suele vender hasta un 90 % de los artículos, si no se acaba todo antes. En esta ocasión, el Home Market se celebrará en una propiedad de Pozuelo de Alarcón, ubicada en la calle Olivina, 6, entre los días 26 y 28 de junio, en horario de 10.00 a 14.00 h y de 15.30 a 20.30 h (viernes), y de 10.00 a 15.00 h (fin de semana).

La Moraleja Home Market

Cómo conseguir entradas para este exclusivo Home Market

Las entradas para asistir a este mercadillo estarán disponibles de forma gratuita a partir del domingo 21 de junio, a las 20.00 h. Para acceder al mercado el viernes (de 10.00 a 14.00 h) es necesario el código QR mientras que, para el resto de jornadas, el acceso es libre.