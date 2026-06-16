Cada vez queda menos para la llegada del verano. Durante la época más calurosa del año, son muchos los que buscan hacer planes al aire libre, como ir a tomarse algo en una agradable terraza o darse un refrescante chapuzón en algunas de las piscinas más originales de Madrid. Uno de los planes más populares a lo largo del año, qué mejor plan para las vacaciones que visitar un mercadillo, donde descubrir una gran variedad de tesoros y artículos, que van desde prendas de ropa hasta decoración o arte.

Mercado de las Ranas. Barrio De Las Letras

Vuelve uno de los mercados más animados de Madrid

Con populares opciones como El Rastro o el Mercado de Motores, este mismo fin de semana regresa un conocido mercadillo a uno de los barrios más populares de Madrid. Organizado por la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras, el Mercado de las Ranas vuelve con una gran variedad de puestos donde encontrar de regalos, moda, complementos, ilustraciones, cosmética natural, joyería, decoración o gastronomía, en un ambiente familiar y auténtico.

En este evento al aire libre, los establecimientos del Barrio de las Letras buscan mostrar y compartir su oferta comercial, turística, cultural y gastronómica. Los locales hosteleros también ofrecen ofertas a lo largo del mercado, con promociones, descuentos y menús especiales, apoyando así a los comercios e impulsando el número de visitantes.

Cuándo se celebrará la nueva edición del Mercado de las Ranas

La nueva edición del Mercado de las Ranas se celebrará el próximo sábado 20 de junio, entre las 12.00 y las 20.00 h, desde la calle Huertas, 2, hasta la calle Huertas, esquina calle Príncipe, y la calle Huertas, esquina calle León, hasta la calle Huertas, esquina Costanilla de las Trinitarias.

Barrio De Las Letras

Los mejores mercadillos de Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, El Rastro de las Rozas, el Mercado de productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival o los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid.

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