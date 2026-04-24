Con entada libre, también podréis disfrutar de actuaciones musicales, al igual que talleres para los más pequeños

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, qué mejor plan en Madrid que salir a tomar algo en una agradable terraza. Y mejor si esa bebida está acompañada de una buena tapa. El parque de la Cuña Verde, ubicado en Moratalaz, acoge a una docena de cerveceras nacionales e internacionales, que ofrecerán más 115 variedades de cerveza, con la celebración de la cuarta edición de la Feria de la Cerveza Artesanal de Moratalaz.

La Ruta del Lúpulo

Cerveza, comida y música en directo: así será la nueva edición de esta feria

Organizado por La Ruta del Lúpulo, este evento se presenta como un espacio cultural y gastronómico que busca acercar el producto artesanal al gran público, en un entorno familiar y 'pet friendly'. La feria contará con representación nacional de Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia, al igual que una firma internacional de Escocia.

Entre todos los participantes, destacan nombres madrileños como Bacterio, Dichosa, Tenta, Go!, One Beer, Albufera, The One o Reliquia de la Abadía. Más allá de la cerveza, se instalarán un total de siete 'food trucks', con una oferta gastronómica que va desde las hamburguesas gourmet hasta los cachopos, comida venezolana y salchichas alemanas, con crepes para darle un dulce final a la jornada.

Para los más pequeños, la feria cuenta con una variedad de talleres gratuitos, como creación de chapas, malabares, pintura, al igual que una zona de juegos de madera. A lo largo de estas jornadas, también podréis disfrutar e música ambiente y conciertos.

Así será la Feria de la Cerveza Artesanal de Moratalaz: horarios y entradas

La Feria de la Cerveza Artesanal de Moratalaz ya se puede disfrutar, hasta las 00.00 h (viernes); de 12.30 a 00.00 h (sábado) y de 12.30 a 22.00 h (domingo). Con entrada gratuita, es necesario adquirir el vaso oficial del festival para las consumiciones.

La Ruta del Lúpulo

Las mejores cervecerías de Madrid

Acompañada de una buena tapa, qué mejor que disfrutar de una deliciosa cerveza. Y son muchos los lugares ideales que podéis visitar en la capital sin importar la época del año. Entre las mejores cervecerías de Madrid se encuentran La Osita, La Caníbal, Bodega Salvaje, El Cangrejero, Cervecissimus, La Buena Pinta, Pez Tortilla o La Dolores.

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