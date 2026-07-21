Aunque estemos en pleno verano, la escena teatral alternativa de Madrid ya se preparara para el arranque de la próxima temporada. Los escenarios de la capital se llenan de actividades artísticas, con el regreso del festival Surge Madrid en Otoño, que celebra su XII edición en 19 espacios de la región, entre los días 22 de septiembre y 11 de octubre.

Así será la nueva edición de Surge Madrid en Otoño

Esta cita reunirá un total de 58 espectáculos de teatro, danza, música, performance y formatos híbridos, entre los que se incluyen 37 estrenos absolutos, la participación de cinco artistas emergentes, 13 actividades transversales y tres residencias creativas. Así, actores, compañías y espacios apelan a un público intergeneracional con propuestas arriesgadas y de formatos mixtos, que abordan temas actuales como migración y multilingüismo, las exigencias estéticas o la inteligencia artificial.

Comunidad de Madrid Surge Madrid en Otoño

Surge Madrid en Otoño llegará a 19 espacios de la región, como son ArtEspacio Plot Point, AZarte, Centro del Títere, DT Espacio Escénico, El Pasillo Verde Teatro, El Umbral de Primavera, La Mirador, Nave 73, Réplika Teatro, Sala Bululú 2120, Sala Cuarta Pared, exlímite, Sala Tarambana, Teatro de las Aguas, Teatro del Barrio, Teatro La Usina, Teatro Lagrada, Teatro Pradillo y Teatro Tribueñe.

Entre los estrenos de esta edición figuran 'Conferencia montañera', de Óscar Bueno Rodríguez; 'De las cenizas aquel jardín', de Cambaleo Teatro; 'El depredicador', de Víctor Colmenero Mir; 'Jardín, Apocalipsis y La familia (Addams)', de Anto Rodríguez; 'KERMÉS', de La Cantera; 'Mendia', de Mikele Urroz Zabalza; 'Última velada futurista para el presente', de Nerea Lovecchio; 'Nuestra ausencia amarga', de El Curro DT, y 'Sudario', de Carmen Quismondo, entre otros.

La sección 'Emergentes' presenta artistas noveles como Teresa Sanz ('Bodegón vivo'), Sol Bribiesca ('Cuerpo anfibio'), Cristian González ('Fracasar nunca fue tan sexy'), Candela May y Macarena Regueiro ('Vamos que nos vamos') y Colectivo La Nevera ('Si esto fuera').

©Virginia Rota "FURIA" Unidad de Intervención Rápida

Las mejores obras de teatro que puedes ver en Madrid

Entre las obras de teatro más destacadas de la cartelera madrileña, se encuentran 'Las que gritan' (Teatro Maravillas); 'La escopeta nacional' (Teatro Español); 'Última planta' (Teatro Lara); 'Gutenberg, el mejor musical del mundo' (Teatros Luchana); 'Pero no se lo digas' (Teatro Bellas Artes); 'Familia Poyo' (Teatro Muñoz Seca) o 'Los del Camping' (Teatro Fígaro).

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