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Esta exitosa obra de teatro con Ricardo Darín y Andrea Pietra vuelve a Madrid por tiempo limitado

El clásico de Ingmar Bergman regresa a los escenarios de la capital, presentando una serie de episodios que retratan la vida de Juan y Mariana

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Escenas de la vida conyugal
Catalina Orcesi | Escenas de la vida conyugal
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Los teatros de Madrid acogen algunos de los espectáculos más importantes del panorama nacional. Desde grandes musicales hasta representaciones independientes, la cartelera de capital está en constante renovación. Tras una exitosa gira por  España, Ricardo Darín y Andrea Pietra vuelven para su cita anual con el público madrileño, con el clásico de Ingmar Bergman, 'Escenas de la vida conyugal'. En esta ocasión, se presentarán por primera vez en el escenario del Nuevo Teatro Alcalá, por temporada limitada, a partir del 3 de septiembre.

Escenas de la vida conyugal
Catalina OrcesiEscenas de la vida conyugal

Este clásico de Bergman regresa a los escenarios de Madrid

Con entradas agotadas en todas las funciones, y tras conquistar a más de 700.000 espectadores, la obra continúa su recorrido internacional, reafirmándose como uno de los grandes fenómenos teatrales en nuestra lengua. La obra llegará a Madrid con funciones limitadas, y una historia tan íntima como universal. Basada en la mítica obra de Ingmar Bergman, esta versión teatral presenta una serie de episodios que retratan la vida de Juan y Mariana, una pareja atravesada por el amor, la rutina, las contradicciones y las rupturas.

Desde la aparente estabilidad de la vida conyugal hasta el colapso emocional de la separación, la obra expone con una honestidad descarnada de los vínculos humanos, sus tensiones y sus silencios. Dirigida por Norma Aleandro, esta adaptación teatral apuesta por lo esencial, como es el texto, la actuación y la emoción, con una puesta sobria y sin artificios.

Escenas de la vida conyugal
Catalina OrcesiEscenas de la vida conyugal

Las mejores obras de teatro que puedes ver en Madrid

Entre las obras de teatro más destacadas de la cartelera madrileña, se encuentran 'El jardín quemado' (Teatro de la Abadía); 'El tiempo entre costuras. El musical' (Teatro Calderón); 'Bernarda y Poncia' (Teatro Lara); 'Gutenberg, el mejor musical del mundo' (Teatros Luchana); 'Soledad. Vida y obra de mi abuela' (Teatro Lara) o 'La escopeta nacional' (Teatro Español).

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