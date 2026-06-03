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De Japón a Madrid: abre la tienda de gashapon más grande de España con figuras de Pokémon, Dragon Ball, One Piece y Naruto

Con más de 380 máquinas oficiales, cuenta con piezas asequibles y ediciones limitadas de alta gama difíciles de encontrar

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Gashapon
Gashapon | Gashapon
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La fiebre por el coleccionismo japonés ha tomado Madrid. Con la apertura de tiendas como Miniso, Blind Box o Pop Mart, ahora aterriza en la capital Gashapon Bandai Official, la mayor tienda en España, y una de las más grandes de toda Europa, con un total de 388 máquinas oficiales y un catálogo en expansión permanente que ofrece una referencia coleccionable única en cada una.

Gashapon Bandai Official
Gashapon Bandai Official

Las populares máquinas gashapon toman Madrid 

Coleccionismo y sorpresas se unen con la llegada de esta nueva macrotienda. El concepto 'gashapon', nacido en la década de los 70 se ha se ha convertido en todo un fenómeno cultural global, con tiendas insignia que reciben millones de visitantes al año. 

Este nuevo local, ubicado en el centro comercial intu Xanadú nace con vocación de catálogo dinámico: nuevas referencias llegan cada semana directamente desde Japón, sustituyendo series agotadas e incorporando los últimos lanzamientos del mercado nipón antes de que aparezcan en ningún otro punto de venta del país

El catálogo de la tienda Gashapon reúne lo mejor del anime y el manga contemporáneo: desde clásicos como 'Dragon Ball', 'One Piece', 'Naruto', 'My Hero Academia' o 'Jujutsu Kaisen', hatsa fenómenos actuales como 'Chainsaw Man', 'Dandadan', 'Frieren', 'Spy x Family', al igual que iconos universales como Kirby, Pokémon, Sanrio, Studio Ghibli y el Flat Gashapon, una evolución del formato clásico diseñada para papelería, accesorios planos y piezas de diseño.

Desde piezas asequibles hasta ediciones limitadas de alta gama difíciles de encontrar fuera de Japón, la tienda de intu Xanadú está pensada para coleccionistas de todos los niveles y todas las edades.

Gashapon Bandai Official
Gashapon Bandai Official

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