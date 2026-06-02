La programación incluye conocidos temas como 'We Are!, Sai sai saikyo!!!', 'Oitsumerareta' y 'Binks no Sake', junto con algunas piezas nuevas creadas especialmente para la ocasión

Conocido por ser uno de los animes más longevos, en emisión desde hace más de 25 años, las populares aventuras del joven Monkey D. Luffy y los piratas del Sombrero de Paja en busca del legendario tesoro One Piece, basada en el manga homónimo de Eiichiro Oda, llegan este mes a la capital.

One Piece

La banda sonora de One Piece, en directo en Madrid

Con arreglos del compositor original del anime, Kohei Tanaka, el espectáculo presenta un programa que recorre todos los momentos más memorables de la serie, que van desde la reunión de todos los miembros de la tripulación del barco Going Merry hasta los episodios más recientes, en un concierto que también incluye proyecciones en una pantalla gigante.

La programación incluye conocidos temas como 'We Are!, Sai sai saikyo!!!', 'Oitsumerareta' y 'Binks no Sake', junto con algunas piezas nuevas creadas especialmente para la ocasión, interpretadas en directo por una orquesta de 50 músicos.

Dónde se celebrará 'ONE PIECE Music Symphony'

'ONE PIECE Music Symphony' aterrizará en el Palacio Municipal de IFEMA MADRID, los días 13 (20.00 h) y 14 de junio (18.00 h). Las entradas generales, disponibles para reserva, tienen un coste que parte desde los 57 euros. Este concierto tiene una duración de 120 minutos (entreacto incluido).

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