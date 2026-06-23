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Del 25 de junio al 5 de julio, Madrid vuelve a celebrar la fiesta del Orgullo MADO'26 , y lo hace llenando las calles y plazas de la ciudad de una amplia programación de actividades en la que la música es protagonista, con grandes conciertos y actuaciones al aire libre, con el objetivo de celebrar y reivindicar la diversidad.
Distintos escenarios de la capital, como la Plaza de España o la Plaza de las Reinas (Plaza del Rey) se convierten en grandes escenarios para las esperadas actuaciones musicales, que contará con un potente cartel de conciertos, distribuidos a lo largo de varios días así que, si quieres disfrutar a lo grande de MADO, prepárate, pues estos son todos los conciertos ya confirmados para las fiestas del Orgullo.
Plaza de España
- Max Navarro (2 de julio, 20.45 h).
- Monzo (2 de julio, 21.15 h).
- K!ngdom (2 de julio, 22.00 h).
- Kuve (2 de julio, 22.15 h).
- Lucía Pérez (2 de julio, 22.30 h).
- 'Que Ganas Tengo' con Loles León, Fran del Pino y Yeyo Bayeyo (4 de julio, 00.10 h).
- Naíza (4 de julio, 21.35 h).
- Fey (4 de julio, 22.30 h).
- Monsieur Periné (4 de julio, 23.00 h).
- Mon Laferte (4 de julio, 23.30 h).
- Meek (5 de julio, 22.30 h).
- Paz Vega (5 de julio, 22.40 h).
Plaza de las Reinas (Plaza del Rey)
- Violeta (1 de julio, 21.30 h).
- María Parrado (2 de julio, 21.30 h)
- Las Jipas (3 de julio, 21.40 h).
- Ana Farelo (4 de julio, 21.30 h).
- TERE! (4 de julio, 21.00 h).
- Korashe (4 de julio, 22.00 h).
- Melani (5 de juloi, 21.00 h).
- Siria Malo (5 de julio, 21.40 h).
- Lucía de la Puerta (5 de julio, 21.50 h).
- Pasión Vega (5 de julio, 22.40 h).
Plaza de Pedro Zerolo
- Kany García (1 de julio, 21.20 h).
- Papa Topo (2 de julio, 20.00 h).
Otras actividades para disfrutar de MADO'26
El Orgullo en Madrid 2026 ya tiene fecha de celebración. Será entre los días 25 de junio y 5 de julio cuando MADO (el festival Madrid Orgullo) despliegue todo tipo de eventos por la ciudad, sus calles y sus plazas, especialmente en el barrio de Chueca, para celebrar y reivindicar la diversidad.
Más allá de los conciertos, tampoco faltarán las propuestas culturales o las proyecciones. Ni mucho menos el clásico entre los clásicos: la famosa carrera de tacones por la calle Pelayo. Habrá también conferencias, exposiciones y diferentes propuestas desarrolladas para seguir exigiendo el respeto de los derechos humanos. Además de la cita imprescindible que es la manifestación estatal, convocada este año para el 4 de julio, porque lo que no se debe olvidar es que estos días siguen siendo una reivindicación.