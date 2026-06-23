Las calles y plazas de la ciudad se llenan de una amplia programación de actividades, con el objetivo de celebrar y reivindicar la diversidad

Del 25 de junio al 5 de julio, Madrid vuelve a celebrar la fiesta del Orgullo MADO'26 , y lo hace llenando las calles y plazas de la ciudad de una amplia programación de actividades en la que la música es protagonista, con grandes conciertos y actuaciones al aire libre, con el objetivo de celebrar y reivindicar la diversidad.

Distintos escenarios de la capital, como la Plaza de España o la Plaza de las Reinas (Plaza del Rey) se convierten en grandes escenarios para las esperadas actuaciones musicales, que contará con un potente cartel de conciertos, distribuidos a lo largo de varios días así que, si quieres disfrutar a lo grande de MADO, prepárate, pues estos son todos los conciertos ya confirmados para las fiestas del Orgullo.

Juan Tejada Madrid Orgullo

Plaza de España

Max Navarro (2 de julio, 20.45 h).

Monzo (2 de julio, 21.15 h).

K!ngdom (2 de julio, 22.00 h).

Kuve (2 de julio, 22.15 h).

Lucía Pérez (2 de julio, 22.30 h).

'Que Ganas Tengo' con Loles León, Fran del Pino y Yeyo Bayeyo (4 de julio, 00.10 h).

(4 de julio, 00.10 h). Naíza (4 de julio, 21.35 h).

Fey (4 de julio, 22.30 h).

(4 de julio, 22.30 h). Monsieur Periné (4 de julio, 23.00 h).

Mon Laferte (4 de julio, 23.30 h).

(4 de julio, 23.30 h). Meek (5 de julio, 22.30 h).

Paz Vega (5 de julio, 22.40 h).

Plaza de las Reinas (Plaza del Rey)

Violeta (1 de julio, 21.30 h).

María Parrado (2 de julio, 21.30 h)

Las Jipas (3 de julio, 21.40 h).

Ana Farelo (4 de julio, 21.30 h).

TERE! (4 de julio, 21.00 h).

(4 de julio, 21.00 h). Korashe (4 de julio, 22.00 h).

Melani (5 de juloi, 21.00 h).

Siria Malo (5 de julio, 21.40 h).

Lucía de la Puerta (5 de julio, 21.50 h).

Pasión Vega (5 de julio, 22.40 h).

Plaza de Pedro Zerolo

Kany García (1 de julio, 21.20 h).

Papa Topo (2 de julio, 20.00 h).

Mado Madrid Orgullo Mado Madrid Orgullo

Otras actividades para disfrutar de MADO'26

El Orgullo en Madrid 2026 ya tiene fecha de celebración. Será entre los días 25 de junio y 5 de julio cuando MADO (el festival Madrid Orgullo) despliegue todo tipo de eventos por la ciudad, sus calles y sus plazas, especialmente en el barrio de Chueca, para celebrar y reivindicar la diversidad.

Más allá de los conciertos, tampoco faltarán las propuestas culturales o las proyecciones. Ni mucho menos el clásico entre los clásicos: la famosa carrera de tacones por la calle Pelayo. Habrá también conferencias, exposiciones y diferentes propuestas desarrolladas para seguir exigiendo el respeto de los derechos humanos. Además de la cita imprescindible que es la manifestación estatal, convocada este año para el 4 de julio, porque lo que no se debe olvidar es que estos días siguen siendo una reivindicación.

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