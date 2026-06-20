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Con una extensa programación por municipios, y el compromiso de difundir y defender el patrimonio cinematográfico nacional e internacional con proyecciones, en la mayoría de los casos, al aire libre, un año más, vuelve el XVII Circuito de Cine de Verano de la Comunidad de Madrid.

Comunidad de Madrid

En esta ocasión, entre los entornos más bonitos que forman parte del circuito cinematográfico, podréis disfrutar de una amplia cartelera cinematográfica en municipios como Chinchón, Rascafría, Miraflores de la Sierra, Lozoya, Bustarviejo, Becerril de la Sierra, Hoyo de Manzanares, San Martín de Valdeiglesias, Cadalso de los Vidrios o Zarzalejo, entre otros.

La programación del Circuito de Cine de Verano de la Comunidad de Madrid incluye películas como 'Un completo desconocido', 'Sorda', 'Sirât. Trance en el desierto', 'Los pecadores', 'Rondallas', 'La cena', 'Paddington: Aventura en la selva', 'Mufasa: El rey león', 'Lilo y Stitch' o 'Jurassic World: El renacer', proyecciones gratuitas que podréis disfrutar a lo largo de los meses de julio y agosto.

Otros cines de verano en Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida, CinePlaza Matadero o Cibeles de Cine, en la Galería de Cristal de CentroCentro.

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