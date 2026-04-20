Con más de una decena de ubicaciones, se recuerdan establecimientos y firmas consagradas que en su día tuvieron gran relevancia en la ciudad

Madrid es una ciudad dedicada a la moda. Ya sean prestigiosas tiendas con los últimos modelos, u outlets y mercadillos donde conseguir todo tipo de prendas a los mejores precios, si vienes a la capital de compras, dispones de un enorme abanico de locales para todos los gustos (y todos los bolsillos). Nuevo mapa ilustrado elaborado por el modisto Lorenzo Caprile, junto a la coleccionista e investigadora de moda Lydia García y el ilustrador Jorge Arévalo, 'El Madrid de la moda' se presenta como un nuevo mapa cultural ilustrado que rinde homenaje a una serie de establecimientos y firmas consagradas que en su día tuvieron gran relevancia en la ciudad.

El Madrid de la moda. Gustavo Valiente Herrero, Ayuntamiento de Madrid

Así es el nuevo mapa ilustrado 'El Madrid de la moda'

Tejidos, botones, pasamanerías, abalorios y todo lo relacionado con la costura se ha concentrado tradicionalmente en la calle del Marqués Viudo de Pontejos (y la plaza del mismo nombre), muy cerca de la Puerta del Sol y de la calle de Bordadores. Aquí se sitúa la primera parada del mapa, en el mítico Almacén de Pontejos.

Muy cerca, en la calle del Arenal, 11, estuvo ubicada la sastrería de Alberto Ranz, inaugurada en 1841. Ranz llegó a ser proveedor de la Casa Real como sastre de cámara, y su legado fue continuado por dos generaciones más antes del cierre del local. Siguiendo hacia la carrera de San Jerónimo, en el número 3, se situaba la joyería Mellerio, la más antigua del mundo, fundada en 1613, y que llegó a Madrid en 1850, con la apertura de una sucursal en la calle de Espoz y Mina, desde donde se trasladó a su emplazamiento definitivo.

Ya en la Gran Vía, el mapa recoge tres paradas. En el número 32, los Almacenes Madrid-París, primeros grandes almacenes de la ciudad, inaugurados en 1924, y únicamente estuvieron abiertos durante una década. Bajando la calle, en el número 7, estuvo EISA, segunda casa de alta costura del modisto Cristóbal Balenciaga en España. En Gran Vía, 8, tuvo su espacio la marca española de lujo más reconocida actualmente en el mundo: Loewe.

Almacén de Pontejos. Comunidad de Madrid

La séptima parada del mapa está dedicada a Flora Villarreal, una de las primeras modistas de alta costura en Madrid. Villareal tuvo una larga y exitosa carrera, y fue pionera en adaptar los diseños de Christian Dior a través de licencias. Los Almacenes Arias tuvieron su sede más conocida en la calle de la Montera, 41, octava de la guía. Fundados en 1949, estos almacenes se dirigían al gran público, con precios populares y un enorme surtido de productos.

El recorrido continúa hasta la calle de Claudio Coello, 35. Allí estuvo el primer 'concept store' de Madrid, la firma Tebas, que mezclaba moda y decoración en un ambiente bohemio y aristocrático. Desde allí, el mapa sigue hasta la calle de Fortuny, 19, donde el modisto Elio Berhanyer enseñaba al mundo sus creaciones, símbolo del giro de la moda hacia la modernidad en los años 60 y 70. La siguiente parada, número 11 del mapa ilustrado, está dedicada a la peluquería de la alta sociedad madrileña desde los 60 a los 80: Leonardo, en la calle de Velázquez. También la 'jet set' de aquellos años frecuentaba Dafnis (c/ de Víctor Andrés Belaunde, 174), tienda de moda con marcas internacionales a la que acudían muchas famosas y que es la parada número 12.

La ruta sigue hacia la calle de Hermosilla que, en el número 18, albergó una marca icónica de la época, Don Algodón, una firma joven, conocida por su moda llena de color y por su perfume, que fue el aroma de toda una generación. La personalidad de otro creador, el manchego Manuel Piña, afincado en el Madrid de los 80, tuvo su lugar en la calle de Valenzuela, donde hizo famosas sus creaciones dirigidas a las mujeres fuertes y empoderadas.

El mapa dedica sus dos últimas paradas (15 y 16) a la Pasarela Cibeles, mítico evento que comenzó con un desfile en la plaza de Colón, bajo una carpa de circo, en 1985, y al Museo del Traje, el primer museo nacional dedicado a la moda, que se abrió al público en 2004.

Javier Maza Domingo

Cómo consultar este mapa dedicado a la moda en Madrid

Los mapas son gratuitos y se pueden consultar en línea. También se distribuyen ejemplares impresos en bibliotecas, puntos de información turística y centros culturales.

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