@a_galan_called_angel | Un viaje sonoro por la Quinta de los Molinos

Parte del ciclo veraniego 'En pijama', los sonidos se han capturado a lo largo de varias jornadas

A lo largo del curso, pequeños y familias han registrado todo tipo de sonidos en distintos rincones del parque de la Quinta de los Molinos y de Espacio Abierto Quinta de los Molinos. De ese interesante archivo colectivo, surge ahora un mapa sonoro, y un concierto creado a partir de los paisajes sonoros del otoño, el invierno y la primavera.

Estudio Perplejo Estudio Perplejo

Los sonidos de la Quinta de los Molinos protagonizan este concierto único

A lo largo de este mes, ese concierto se transforma en una estación de escucha en el Auditorio, donde pasar un buen rato, refrescarse, tumbarse e incluso cerrar los ojos, donde escuchar las hojas crujiendo en otoño, el canto primaveral de los pájaros o las ráfagas de viento de invierno, mezcladas con música, voces, ruidos y sonidos que se han colado durante la celebración de los talleres.

'Un viaje sonoro por la Quinta de los Molinos' forma parte del ciclo 'En pijama', una agenda de actividades veraniega que, en esta ocasión, se articula en torno a tres momentos del calendario: el final de curso, el verano y la vuelta a las aulas, y que incluye actividades como talleres, cuentacuentos o conciertos.

@a_galan_called_angel Un viaje sonoro por la Quinta de los Molinos

Cómo conseguir entradas para ' Un viaje sonoro por la Quinta de los Molinos'

'Un viaje sonoro por la Quinta de los Molinos' es una de las actividades incluidas con la entrada del ciclo 'En pijama', cuyos pases tienen un coste de 2 € por persona (disponibles online y en taquilla). En cuanto a horarios, se puede visitar hasta el 25 de julio (de miércoles a domingo, de 10.15 a 20.00 h), y del 2 al 16 de septiembre (de 10.15 a 19.30 h). Podéis acceder de forma gratuita al Auditorio de 14.00 a 16.00 h.

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