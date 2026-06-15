Suscríbete
Buscar
Idioma:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

De fiestas del pijama a un banquete artístico: así es la entretenida agenda veraniega para los más pequeños en este espacio único de Madrid

La programación se articula en torno a tres momentos del calendario, como son el final de curso, las vacaciones y la vuelta a las aulas

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Madrid | Ayuntamiento de Madrid
Publicidad

Cada vez queda menos para la llegada del verano, momento en el que los padres buscan todo tipo de entretenidos planes para hacer con los más pequeños. Ya sean proyecciones en los cines al aire libre, refrescantes chapuzones en las mejores piscinas de Madrid e incluso enviar a los más pequeños a entretenidos campamentos, llega la época más divertida para los niños de la casa.

Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Madrid

Conciertos, manualidades e incluso cuadernos de verano en este espacio cultural único

Espacio Abierto Quinta de los Molinos, espacio cultural para la infancia y la adolescencia, pone en marcha su nueva temporada de actividades, que, en esta ocasión, se articula en torno a tres momentos del calendario: el final de curso, el verano y la vuelta a las aulas

La programación incluye actividades como 'Jolgorio', una fiesta artística donde los más pequeños podrán recorrer distintas estaciones e intervenir manteles, construir ciudades de pan, generar estampados con frutas y verduras, crear caretas inspiradas en alimentos y componer la mesa con color, forma y volumen; 'Como si ya hubiera pasado', una pieza propone un viaje temporal desde la adolescencia actual hasta la adolescencia de abuelos y abuelas, a partir de entrevistas, recuerdos, cartas, listas, deseos y conversaciones entre generaciones, o una variedad de propuestas vinculadas al descanso, el sueño, el disfraz, la escucha, la narración y la creación colectiva, y que invitan a habitar el centro en pijama.

Estudio Perplejo
Estudio Perplejo

Los espacios exteriores del centro, así como su café-jardín, serán el escenario del espectáculo del payaso y musicólogo Fran Fuman, una propuesta mágica con rutinas musicales, técnicas de circo y clown, enmarcada en los Veranos de la Villa, que se celebrará el sábado 25 de julio. La programación se completará con 'La hora del cuento', también del equipo de mediación, que tendrá lugar en tiempos no programados con cuentos, poemas, canciones de cuna e historias vinculadas a camas, noches, juegos y mundos soñados. La agenda completa, con fechas, horarios, edades y precios, ya está disponible para su consulta.

NO TE LO PIERDAS: Calendario escolar 2026/27 en Madrid: comienzo de las clases, vacaciones de Navidad, Semana Santa y festivos

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Verano
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.