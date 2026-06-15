La programación se articula en torno a tres momentos del calendario, como son el final de curso, las vacaciones y la vuelta a las aulas

Cada vez queda menos para la llegada del verano, momento en el que los padres buscan todo tipo de entretenidos planes para hacer con los más pequeños. Ya sean proyecciones en los cines al aire libre, refrescantes chapuzones en las mejores piscinas de Madrid e incluso enviar a los más pequeños a entretenidos campamentos, llega la época más divertida para los niños de la casa.

Ayuntamiento de Madrid

Conciertos, manualidades e incluso cuadernos de verano en este espacio cultural único

Espacio Abierto Quinta de los Molinos, espacio cultural para la infancia y la adolescencia, pone en marcha su nueva temporada de actividades, que, en esta ocasión, se articula en torno a tres momentos del calendario: el final de curso, el verano y la vuelta a las aulas.

La programación incluye actividades como 'Jolgorio', una fiesta artística donde los más pequeños podrán recorrer distintas estaciones e intervenir manteles, construir ciudades de pan, generar estampados con frutas y verduras, crear caretas inspiradas en alimentos y componer la mesa con color, forma y volumen; 'Como si ya hubiera pasado', una pieza propone un viaje temporal desde la adolescencia actual hasta la adolescencia de abuelos y abuelas, a partir de entrevistas, recuerdos, cartas, listas, deseos y conversaciones entre generaciones, o una variedad de propuestas vinculadas al descanso, el sueño, el disfraz, la escucha, la narración y la creación colectiva, y que invitan a habitar el centro en pijama.

Estudio Perplejo

Los espacios exteriores del centro, así como su café-jardín, serán el escenario del espectáculo del payaso y musicólogo Fran Fuman, una propuesta mágica con rutinas musicales, técnicas de circo y clown, enmarcada en los Veranos de la Villa, que se celebrará el sábado 25 de julio. La programación se completará con 'La hora del cuento', también del equipo de mediación, que tendrá lugar en tiempos no programados con cuentos, poemas, canciones de cuna e historias vinculadas a camas, noches, juegos y mundos soñados. La agenda completa, con fechas, horarios, edades y precios, ya está disponible para su consulta.