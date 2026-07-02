Coincidiendo con la celebración de la Fiesta Nacional de Francia, el Día de la Bastilla, una de las fechas más señaladas del calendario francés, surge una nueva (y muy económica) oportunidad de descubrir París en uno de los momentos más especiales del año.

Cada 14 de julio, París se convierte en el escenario de una de las celebraciones nacionales más reconocidas de Europa. El tradicional desfile militar de los Campos Elíseos, los populares 'Bals des Pompiers', los conciertos al aire libre y el espectáculo pirotécnico junto a la Torre Eiffel forman parte de una programación que cada año reúne a miles de parisinos y visitantes de todo el mundo.

Transvania París

Celebra el Día de la Bastilla al mejor precio

La aerolínea 'low cost' Transavia conectará Madrid (además de Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga) con la capital francesa, facilitando así el acceso a una ciudad que durante esos días se llena de actividades culturales, desfiles, conciertos y fuegos artificiales. Durante esos días, plaza, jardines y espacios públicos acogen propuestas culturales y musicales que se extiende por distintos barrios de la ciudad.

Durante este periodo, la compañía ofrece vuelos directos al aeropuerto de París-Orly con tarifas especiales desde 22 euros por trayecto para viajar entre el 10 y el 19 de julio. La promoción estará disponible para realizar las reservas entre el 6 y el 19 de julio.

Shuterstock Strasbourg-Saint-Denis, Paris

Vuelven los descuentos de Verano Joven

La iniciativa Verano Joven regresa por cuarto año para que personas de entre 18 y 30 años se desplacen por los distintos territorios de la Península e interrailes gestionados por Renfe, con rebajas en el coste final de los billetes. En la edición de 2026 del Verano Joven se podrán beneficiar de los descuentos todos los jóvenes con nacionalidad española o extranjera y residencia legal en España, nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008.

La campaña, ya en marcha, requiere el acceso a la página web, donde podréis inscribiros próximamente con vuestro DNI, NIE o pasaporte y obtener vuestro código personal e intransferible, necesario para realizar vuestras compras con descuento. Podrán acceder con descuentos a billetes de autobús y tren con fecha de viaje hasta el 30 de septiembre de 2026.

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