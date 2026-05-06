Destacado escenario para reconocidos artistas y bandas nacionales e internacionales, Madrid baila al ritmo de la música, con una gran variedad de conciertos y festivales, como las actuaciones de Bad Bunny y Shakira, o Huellas Music Fest, Maudes Festival o ReggaeMad Fest. Un año más, las Fiestas de Rivas vuelven con una gran programación musical, además de actividades para todos los públicos.

Todos los conciertos de las Fiestas de Rivas 2026

Sin duda, el plato fuerte de las fiestas, el municipio madrileño acogerá una variedad de actuaciones musicales. Este año, la programación musical arrancará con Alma Mahler, la orquesta sinfónica de la ciudad, que ofrecerá un concierto de bandas sonoras con acompañamiento audiovisual (13 de mayo). El día 14, podréis disfrutar de las actuaciones de Zahara, ParqueSvr y Ojete Calor mientras que, el 15 de mayo, se celebrará 'Grimey x Palestina', que contará con las actuaciones de Il Pekeño & Ergo Pro, Delaossa, Lorna, Albany, Skinny Flex y Cyril Kramer, entre otros. El día 16, pasarán por el escenario de las Fiestas de Rivas Samuraï, Barry B y Repion.

Fiestas de Rivas. Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

Las entradas generales para los conciertos de las Fiestas de Rivas 2026 ya están disponibles para reserva, con un coste que ronda los 6 y 20 euros, tanto en taquilla como online. Como es habitual, todas las actuaciones se celebrarán en el Auditorio Miguel Ríos.

Otras actividades para disfrutar de las Fiestas de Rivas

La programación de las fiestas de este año incluyen otras actividades para toda la familia, entre las que se encuentran teatros de calle, un mercado de artesanía, exhibiciones de oficios, manualidades, pintacaras, actuaciones circenses, un concurso de rap, animaciones, talleres, degustación de rosquillas y limonada o un gran castillo de fuegos artificiales.

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