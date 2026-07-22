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Descubrimos un oasis urbano secreto para combatir el calor en Madrid: un 'bathhouse' con sauna y piscina junto a este histórico museo

El espacio está inspirado en las termas romanas, los onsen japoneses y las banyas rusas

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Redactor, Time Out Madrid
Riela
Riela | Riela
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Entre las calles del centro de Madrid, existe un lugar donde el tiempo se detiene. Inspirado en las termas romanas, los onsen japoneses y las banyas rusas, y con un enfoque para las necesidades actuales de relajación mental y corporal, Riela, proyecto diseñado por Oficina Satélite, recoge esa histórica herencia y la traslada al presente mediante una propuesta arquitectónica única.

Ubicado en la calle Apodaca, en pleno barrio de Justicia, este oasis del descanso toma como referencia la tradición de los baños sociales, con el agua como principal elemento del recorrido. Presente en diferentes estados y temperaturas, se generan así contrastes entre el calor y el frío, simulando esa sensación única al salir del mar durante el verano. A partir de este principio, se construye todo el circuito de bienestar.

Del verbo español rielar ('el reflejo de la luna sobre el agua'), este espacio se construye alrededor de la calma, la percepción y la relación con los elementos. Cada sesión incluye una sauna seca a 90 °C, un hammam a 50 °C, una piscina mineral caliente a 40 °C y dos piscinas de inmersión fría a 4 °C y 8 °C. Con una limitación de aforo de diez personas, el objetivo es desconectar por completo y alejarse de todo ese ruido de la ciudad.

Riela
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Cuándo visitar Riela, el oasis de la calma en Madrid

Riela abre sus puertas de lunes a domingo, de 11.00 a 21.00 h. En cuanto a reservas, podéis conseguir pases diarios por un precio que ronda entre los 38 y 45 euros, según la fecha. Igualmente, contáis con opciones como membresías con cuatro sesiones al mes, packs de cinco o diez admisiones y tarjetas regalo.

Riela
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Los mejores spas de Madrid

Lugares que invitan a la desconexión y a la relajación de manera plena, Madrid cuenta con una gran variedad de spas. Entre los más destacados se encuentran Halmma, Brach Madrid, Le Max Wellness Club, JW Marriott, Six Harmonies, Spa & Health Club, The Organic Spa, URSO Hotel & Spa, Templa o Hammam Al Andalus.

NO TE LO PIERDAS: Un nuevo macro-spa de lujo abrirá junto a la Puerta del Sol: más de 2.000 metros cuadrados e inspirado en los baños griegos y romanos

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