El espacio está inspirado en las termas romanas, los onsen japoneses y las banyas rusas

Entre las calles del centro de Madrid, existe un lugar donde el tiempo se detiene. Inspirado en las termas romanas, los onsen japoneses y las banyas rusas, y con un enfoque para las necesidades actuales de relajación mental y corporal, Riela, proyecto diseñado por Oficina Satélite, recoge esa histórica herencia y la traslada al presente mediante una propuesta arquitectónica única.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Time Out Madrid (@timeoutmadrid)

Ubicado en la calle Apodaca, en pleno barrio de Justicia, este oasis del descanso toma como referencia la tradición de los baños sociales, con el agua como principal elemento del recorrido. Presente en diferentes estados y temperaturas, se generan así contrastes entre el calor y el frío, simulando esa sensación única al salir del mar durante el verano. A partir de este principio, se construye todo el circuito de bienestar.

Del verbo español rielar ('el reflejo de la luna sobre el agua'), este espacio se construye alrededor de la calma, la percepción y la relación con los elementos. Cada sesión incluye una sauna seca a 90 °C, un hammam a 50 °C, una piscina mineral caliente a 40 °C y dos piscinas de inmersión fría a 4 °C y 8 °C. Con una limitación de aforo de diez personas, el objetivo es desconectar por completo y alejarse de todo ese ruido de la ciudad.

Riela Riela

Cuándo visitar Riela, el oasis de la calma en Madrid

Riela abre sus puertas de lunes a domingo, de 11.00 a 21.00 h. En cuanto a reservas, podéis conseguir pases diarios por un precio que ronda entre los 38 y 45 euros, según la fecha. Igualmente, contáis con opciones como membresías con cuatro sesiones al mes, packs de cinco o diez admisiones y tarjetas regalo.

Riela Riela

Los mejores spas de Madrid

Lugares que invitan a la desconexión y a la relajación de manera plena, Madrid cuenta con una gran variedad de spas. Entre los más destacados se encuentran Halmma, Brach Madrid, Le Max Wellness Club, JW Marriott, Six Harmonies, Spa & Health Club, The Organic Spa, URSO Hotel & Spa, Templa o Hammam Al Andalus.