En este localito cerca de la plaza de Olavide ves trabajar al taquero en directo y es fácil decidir porque tienen una carta breve pero bien chingona

Al cruzar la puerta de La Veintiocho, taquería mexicana en el barrio de Chamberí, encuentro una escena que me hace pensar que podría estar llegando a comer a Maizajo, en el barrio La Condesa, en la Ciudad de México. Algo en el color cálido de la barra, que dibuja una ventana de ladrillo rojo con visión directa a la cocina, y también en su diseño, pensando en ver al taquero trabajar en directo, yendo y viniendo, me transportan momentáneamente a la capital del país en el que el taco es el rey. Pero esto es Eloy Gonzalo, me encuentro a pocos pasos de la plaza de Olavide y estoy en el centro de Madrid, donde Mariano Torre dirige la cocina de esta taquería a la que se puede acudir con o sin reserva.

Claudia GC La Veintiocho

La cifra que le da nombre hace referencia al inicio del código postal compartido por todos los barrios de la capital, que comienzan con el número que puede leerse a gran tamaño en la fachada. Dice Mariano que es una forma fácil de recordarlo, no importa si vives aquí a la vuelta o al otro lado de la ciudad. También que la barra es parte de la idiosincrasia del taco en su país de origen, no sin antes señalar que hay parte de la clientela que aún se está acostumbrando a aquello de sentarse a comer o cenar en su barra. El color naranja sella la identidad de marca y con el ladrillo de la barra contrastan otras barras, más estrechas, de aluminio. Una de ellas, haciendo esquina en el ventanal al exterior, tiene vista directa a la calle, en la que se suman además varias mesas en terraza, con sombra.

Claudia GC La Veintiocho

La carta de La Veinticocho es corta corta pero chingona, y en ella la bebida tiene un peso importante y es más variada que las opciones para comer. De un lado, cuenta con una selección de media docena de vinos naturales, que pueden beberse por copa o por botella, en un amplio rango de precios. De otro, un apartado dedicado a la coctelería (12€/cóctel), con buena base y margen de evolución, con clásicos como la margarita en versión clarificada y tragos como Piolín, en este caso un punto más de ahumado. No faltan, además, aguas frescas (muy rica la de tamarindo), cheladas, micheladas y chelas -cervezas- mexicanas.

Sobresalen la barbacha de res y el clásico carnitas además de la opción menos canónica, un homenaje al entrecot parís

Llegados al motivo de visita La Veintiocho, el apartado de comida arranca con tres entrantes, entre los que la opción de guacamole cuenta con buena textura y sabor, acompañado con totopos y cubierto de abundantes torreznos de pequeño tamaño. Le siguen seis opciones de tacos, tres de ellas elaboradas con tortillas de maíz. Sobresalen la barbacha de res y el clásico carnitas, seguidas de la menos canónica: un homenaje al entrecot parís que incluye patatas paja y sube considerablemente de precio por tratarse de solomillo.

Claudia GC La Veintiocho

Cuentan con dos opciones de temporada que cambian cada tanto y entre las que se cuelan colaboraciones con otros locales de Madrid

Otros tres tacos, esta vez en tortilla de trigo, de mayor tamaño, pasados por plancha y con queso en costra. La gaonera de secreto ibérico va a la cabeza por su equilibrio de sabor y jugosidad. Además, cuentan con dos opciones de temporada que cambian cada tanto y entre las que se cuelan colaboraciones con otros locales de Madrid, como es el caso de su “taco thai”, que han trabajado junto a Red Panda.

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El local, estrecho a modo de pasillo con barras a ambos lados, desemboca en una escalera que comunica con el piso inferior, en el que una sala que cuenta con una mesa rectangular y zona de sillones aloja un segundo espacio, que puede reservarse para grupos (admite bastante gente, todo es consultar con el equipo). Vinilos a la vista expuestos en la pared y el mismo ladrillo rojo que imprime carácter en la planta superior marca aquí la personalidad de una pequeña barra, que da forma a la zona de bar, en una esquina. Refrigerada y tranquila, sin duda para tener en cuenta para quedadas en grupo, cumpleaños u otros eventos.





Dirección: La Veintiocho (Eloy Gonzalo, 17 / Chamberí)

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