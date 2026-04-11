Bajo el nombre 'Un barrio con vistas', el programa invita a revisitar el distrito ofreciendo más de 600 plazas sin coste

La capital está repleta de emblemáticos lugares que ver y descubrir. Ya sean monumentos, calles o emplazamientos históricos, dar un paseo por Madrid significa meterse de lleno en los recuerdos de una ciudad repleta de memorias. Lugares como la Bolsa de Madrid, el frontón Beti Jai o el Congreso de Diputados abren sus puertas ocasionalmente, una oportunidad única para descubrir un pedacito de la historia de la capital.

Javier Alberola

Descubre todos los secretos de Carabanchel gracias a este programa de visitas guiadas gratis

Una vez más, regresa a Carabanchel el programa de visitas guiadas 'Un barrio con vistas', una propuesta invita a revisitar el distrito como un territorio donde conviven la historia, las transformaciones urbanas y las formas de vida que han dado identidad a uno de los lugares con mayor personalidad de la capital. 'Un barrio con vistas' ofrece más de 600 plazas gratuitas, para descubrir este distrito a través de dos itinerarios guiados que se desarrollarán los fines de semana entre el 25 de abril y el 4 de octubre.

Ambos itinerarios arrancan de la Finca Vista Alegre, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de 'Jardín Histórico' y uno de los conjuntos patrimoniales más singulares de la región. Concentra arquitectura monumental, jardines emblemáticos y edificaciones auxiliares que permiten trazar un arco completo entre el Madrid aristocrático del siglo XIX y la ciudad popular que creció a su alrededor.

El primero de los recorridos, 'De la Quinta al barrio: la isla aristocrática y el mar de ladrillo', que se celebrará entre el 25 de abril y el 26 de septiembre, propone una lectura del territorio a través del contraste entre dos modelos urbanos radicalmente distintos, como son la construcción aristocrática del siglo XIX, encarnada en la propia finca, y el desarrollo de la ciudad obrera a lo largo del siglo XX. Así, podréis explorar el valor simbólico del jardín y el paisaje como expresión de poder, así como los usos del hierro y el cristal en los espacios de ocio, para adentraros después en la expansión de la ciudad hacia los márgenes con los primeros ensanches obreros y los movimientos migratorios que transformaron la fisonomía del sur de Madrid. Entre los enclaves visitados destaca la Colonia de la Prensa, uno de los escasos testimonios de la arquitectura modernista en la capital.

Un barrio con vistas. Comunidad de Madrid

El segundo itinerario, 'Maneras de vivir', que se desarrollará entre el 9 de mayo y el 4 de octubre, se aborda la historia social del distrito a través de las formas de vida que han configurado su identidad común. En él se traza la evolución de Carabanchel desde sus orígenes como dos núcleos rurales diferenciados (Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo) hasta su integración en la ciudad como uno de los grandes distritos industriales y residenciales de la capital Como elemento diferenciador, la ruta incluye una parte participativa: los asistentes observan el entorno y dibujan distintos puntos del recorrido, convirtiéndose así en protagonistas directos de la interpretación histórica del barrio. Esta iniciativa se enmarca en la apuesta del Gobierno regional por fomentar la actividad cultural en este distrito de la capital, en colaboración con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, responsable del espacio.

Cómo inscribirse a las rutas guiadas 'Un barrio con vistas'

El primer plazo de inscripción, correspondiente a las visitas de abril y mayo, ya está abierto, mientras que, para las rutas de septiembre y octubre, el plazo comenzará el próximo 20 de agosto, a las 10.00 h.

Comunidad de Madrid

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La capital dispone de todo tipo de rutas que os permitirán descubrir algunos de los emplazamientos más icónicos de la capital. Entre las visitas más populares se encuentran el Palacio del Senado, el Tribunal Supremo, la Bolsa de Madrid, el Espacio Fundación Telefónica, la Casa de Lope de Vega, el Palacio de Fomento o el museo de la Molinería.

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