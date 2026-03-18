Con un cuidado equipo de sonido, se proponen sets para poder transitar por diferentes estados y emociones

Uno de los géneros más populares para disfrutar de una buena fiesta o concierto, la música electrónica protagoniza una nueva edición de El Club Matadero, un evento que prosigue con el objetivo de hacer que las personas viajen sin moverse, sólo a través de la escucha y el baile. A través de sesiones periódicas, con un cuidado equipo de sonido, se proponen sets con una duración suficiente para poder transitar por diferentes estados y emociones.

Rachael. @rachael_um_

La música electrónica protagoniza estos nuevos sets en Madrid

Las nuevas sesiones de este club serán dos sets de cinco horas cada uno, a cargo de algunos de los djs más carismáticos de la escena de club nacional actual, como son John Talabot y Rachael. Así, el fulgor de la primavera será el hilo conductor que una a estas sesiones en horario de vermú, de 12.00 a 17.00 h, y que tendrán lugar el sábado 21 y el domingo 22 de marzo.

En la primera de las fechas John Talabot hará un recorrido por la historia de la música disco pasada por su filtro sintético. El artista, productor y músico electrónico se ha convertido en un referente a nivel internacional gracias a su capacidad única para las mezclas y remixes imposibles, con un parece llegado del espacio exterior. Por otra parte, Rachael propone un viaje hacia la euforia a través de sus vinilos que, adaptadas a las exigencias de la pista de baile, se desarrollan hacia territorios inesperados o se asientan incisivamente en una zona en progresiva expansión.

Cómo conseguir entradas para El Club Matadero

La segunda edición de El Club Matadero se celebrará entre los días 21 y 22 marzo, de 12.00 a 17.00 h en el Café Naves (Nave 12), con entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.

El Club Matadero. Matadero Madrid

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