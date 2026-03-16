Una agradable terraza, la mejor compañía y un buen vermut. Qué mejor plan para disfrutar del regreso del buen tiempo y la esperada llegada de la primavera. Sin duda, una de las bebidas que no puede faltar en una mesa (o barra), y con cada vez más aficionados, el próximo 23 de marzo se celebra el Día del Vermut.

Para celebrar esta efeméride tan especial, Vermut Zarro se une a Hermanos Vinagre e invita a los fans del aperitivo a un vaso de vermut totalmente gratis. La campaña está disponible entre los días lunes 16 y viernes 20 de marzo, entre las 16.00 y las 19.00 h, para todos aquellos que pidan cualquier ración en cualquiera de los cinco locales de Hermanos Vinagre en Madrid, y que recibirán, sin coste, un vaso de Vermut Zarro.

Vermut Zarro y Hermanos Vinagre

Dónde disfrutar de un vaso de vermut gratis en Madrid

Los locales de Hermanos Vinagre están ubicados en la c/ de Narváez, 58 (Retiro); c/ del Cardenal Cisneros, 26 (Chamberí); c/ de Gravina, 17 (Centro); c/ de Argumosa, 12 (Centro) y Paseo del Pintor Rosales, 24 (Moncloa-Aravaca). El vermut proviene de antiguas preparaciones de vino macerado con hierbas usadas con fines medicinales, aunque su versión moderna comenzó a desarrollarse en Europa a partir del siglo XVIII.

Vermut Zarro y Hermanos Vinagre

Los mejores bares de Madrid para tomar el vermut de aperitivo

Con o sin un hielo. Con o sin una rodaja de limón/naranja. Con o sin gas. Hay en la ciudad, en cada barrio, infinitas tabernas donde entregarse al vermuteo. Entre los mejores bares de Madrid donde disfrutar de un buen vermut de aperitivo, contáis con opciones como Mars, El Pasaje, Latazo, La Gildería o La Tarara.

NO TE LO PIERDAS: Este es el primer mapa ilustrado con nuestras grandes tabernas para tomar el vermut: la brújula perfecta para el aperitivo en Madrid