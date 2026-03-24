Los bocadillos más deseados de Madrid y la tarta de queso más aplaudida aparecen secretamente en el centro de la Milla de Oro

Esta primavera arranca con una agenda que se mueve a velocidad de vértigo. No lo decimos por las aperturas recientes y las que están por llegar estos meses sino por la cantidad de planes efímeros relacionados con la gastronomía que animan restaurantes, bares, puestos de mercado... con pop-ups, cuatro manos o cenas clandestinas. Para cuando quieres apuntarlo ya ha sucedido. Así que hoy venimos con dos pistas para los más curiosos, ambas enmarcadas en el barrio de Salamanca pero alejadas de lo prohibitivo, de lo exclusivo.

Luna & Wanda



Una tarta de queso pensada para runners (después de la carrera)

Luna & Wanda, uno de los obradores más refinados si buscas una excelente tarta de queso en Madrid, tiene ya tres tiendas en la ciudad pero esta es la primera vez que salta al barrio de Salamanca. Es un refugio dulce efímero pero viene con una edición limitada y muy especial. A la receta clásica (base de galleta María y cremoso interior) se suman el mango y la fruta de la pasión para imprimir al conjunto ese golpe cromático que lucen también muchas de las zapatillas de HOFF. Es en la flagship (Velázquez, 37) de este megapopular sello, un éxito de ventas entre urbanitas contemporáneos y runners sofisticados, donde se ha instalado un córner con la versión mini (11 euros) de esta cheesecake además de una carta con cafés de especialidad. Estará ahí hasta el próximo 30 de abril. Entrad y preguntad por "La Dopamina", esta curiosa pieza inspirada en la última colección cápsula de la marca.

Pistola

Bocatas creativos en la Milla de Oro de Madrid

Nacieron en Malasaña, todo un laboratorio para las tendencias más urbanas en lo culinario, y ahí siguen con el mismo local, siempre lleno, en el corazón del barrio (Dos de Mayo, 1). Ahora acaban de cruzar el paseo de la Castellana para instalarse en mitad del lujo madrileño. Sus bocadillos quieren conquistar el barrio de Salamanca desde un lugar muy peculiar. A un espacio que es concesionario, coworking y rincón de vibrante programación cultural llega su carta de bocatas (y algún que otro platillo) para comer a cualquier hora del día; puedes desayunar, venir al vermut o almorzar y seguir. Pistola ha puesto entre pan y pan CUPRA City Garage Madrid (Serrano, 88). Así que ya tenéis una pista diferente para estrenar esta primavera, otra parada donde disfrutar a precios moderados de sus deliciosas y sugerentes combinaciones.

Pistola

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