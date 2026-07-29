Suscríbete
Buscar
Idioma:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

El Banco de España rehabilitará este histórico palacio escondido entre los jardines de una de las quintas con más encanto de Madrid

También se llevarán a cabo trabajos de conservación y mejora del entorno

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Redactor, Time Out Madrid
Quinta de Torre Arias
Madrid Film Office | Quinta de Torre Arias
Publicidad

La capital está repleta de emblemáticos lugares que ver y descubrir. Ya sean monumentos, calles o emplazamientos históricos, dar un paseo por Madrid significa meterse de lleno en los recuerdos de una ciudad repleta de memorias. Actualmente sin actividad, el Ayuntamiento de Madrid finalmente ha aprobado la concesión de los inmuebles históricos de una de las fincas más bonitas de Madrid.

Parque de la Quinta de Torre Arias
Pablo Barcia RodríguezParque de la Quinta de Torre Arias

Estamos hablando de los edificios de la Quinta de Torre Arias, que serán rehabilitados y gestionados durante los próximos 75 años por el Banco de España. La concesión demanial se ha adoptado tras analizar su propuesta, que tiene como objetivo poner en valor y dinamizar el enclave patrimonial municipal.

Además, se garantiza el mantenimiento del acceso público a los jardines de la Quinta, sin verse alterado el uso que hasta ahora se daba a los mismos. Banco de España asumirá la rehabilitación de los edificios y las distintas actuaciones de conservación y mejora de su entorno, contribuyendo a la preservación de uno de los espacios históricos más singulares de la ciudad.

Parque de la Quinta de Torre Arias
Ayuntamiento de MadridParque de la Quinta de Torre Arias

Así es la Quinta de Torre Arias

Ubicada en el corazón del distrito San Blas-Canillejas (calle Alcalá, 551), es Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2022, y futuro centro de estudios y financiero, aunque también acogerá actividades divulgativas para todos los públicos.

El primer conde de Villamor fue quien inició la construcción de la Quinta de Torre Arias entre los años 1580 y 1602, concebida como una finca de recreo para la nobleza madrileña. El devenir de los siglos hizo que fuera pasando de propietarios y modificando su denominación convirtiéndose en Quinta de Aguilar, Quinta de Garro, Quinta de Bedmar y Quinta de Canillejas. Hubo que esperar hasta 1913 para adoptar el nombre que tiene en la actualidad, Quinta de Torre Arias, a cargo de la familia Pérez de Guzmán el Bueno.

Esta histórica villa de la Sierra de Madrid, más cerca de convertirse en un Bien de Interés Patrimonial

El origen de la Casa del Bosque de Buitrago del Lozoya se remonta al siglo XIV, cuando la Casa de los Mendoza recibe el Señorío de Buitrago del Lozoya. En el siglo XV, los Mendoza convierten la llamada Dehesa del Bosque en un coto de caza donde levantarán este edificio a inicios del siglo XVI. Y, ahora, de manera oficial, se ha puesto en marcha el expediente para declararla Bien de Interés Patrimonial (BIP), en la categoría de 'Monumento'.

NO TE LO PIERDAS: Los edificios más bonitos de Madrid

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Invierno
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.