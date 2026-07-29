También se llevarán a cabo trabajos de conservación y mejora del entorno

La capital está repleta de emblemáticos lugares que ver y descubrir. Ya sean monumentos, calles o emplazamientos históricos, dar un paseo por Madrid significa meterse de lleno en los recuerdos de una ciudad repleta de memorias. Actualmente sin actividad, el Ayuntamiento de Madrid finalmente ha aprobado la concesión de los inmuebles históricos de una de las fincas más bonitas de Madrid.

Pablo Barcia Rodríguez Parque de la Quinta de Torre Arias

Estamos hablando de los edificios de la Quinta de Torre Arias, que serán rehabilitados y gestionados durante los próximos 75 años por el Banco de España. La concesión demanial se ha adoptado tras analizar su propuesta, que tiene como objetivo poner en valor y dinamizar el enclave patrimonial municipal.

Además, se garantiza el mantenimiento del acceso público a los jardines de la Quinta, sin verse alterado el uso que hasta ahora se daba a los mismos. Banco de España asumirá la rehabilitación de los edificios y las distintas actuaciones de conservación y mejora de su entorno, contribuyendo a la preservación de uno de los espacios históricos más singulares de la ciudad.

Ayuntamiento de Madrid Parque de la Quinta de Torre Arias

Así es la Quinta de Torre Arias

Ubicada en el corazón del distrito San Blas-Canillejas (calle Alcalá, 551), es Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2022, y futuro centro de estudios y financiero, aunque también acogerá actividades divulgativas para todos los públicos.

El primer conde de Villamor fue quien inició la construcción de la Quinta de Torre Arias entre los años 1580 y 1602, concebida como una finca de recreo para la nobleza madrileña. El devenir de los siglos hizo que fuera pasando de propietarios y modificando su denominación convirtiéndose en Quinta de Aguilar, Quinta de Garro, Quinta de Bedmar y Quinta de Canillejas. Hubo que esperar hasta 1913 para adoptar el nombre que tiene en la actualidad, Quinta de Torre Arias, a cargo de la familia Pérez de Guzmán el Bueno.

Esta histórica villa de la Sierra de Madrid, más cerca de convertirse en un Bien de Interés Patrimonial

El origen de la Casa del Bosque de Buitrago del Lozoya se remonta al siglo XIV, cuando la Casa de los Mendoza recibe el Señorío de Buitrago del Lozoya. En el siglo XV, los Mendoza convierten la llamada Dehesa del Bosque en un coto de caza donde levantarán este edificio a inicios del siglo XVI. Y, ahora, de manera oficial, se ha puesto en marcha el expediente para declararla Bien de Interés Patrimonial (BIP), en la categoría de 'Monumento'.

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