Esta iniciativa se enmarca dentro de las actividades organizadas para celebrar la Semana de la Administración Abierta

La capital está repleta de emblemáticos lugares que ver y descubrir. Ya sean monumentos, calles o emplazamientos históricos, dar un paseo por Madrid significa meterse de lleno en los recuerdos de una ciudad repleta de memorias. Lugares como la Bolsa de Madrid, el frontón Beti Jai o el Congreso de Diputados abren sus puertas ocasionalmente, una oportunidad única para descubrir un pedacito de la historia de la capital.

Este bonito palacete de Madrid abre sus puertas gratis

Ahora, llega el turno del histórico Palacio de los marqueses de Borghetto. Actual sede de la Delegación del Gobierno, el palacete reabre una vez más sus puertas a los ciudadanos, durante la celebración de una única y especial Jornada de Puertas Abiertas.

Luis Garcia

Esta iniciativa, que se enmarca dentro de las actividades organizadas para celebrar la Semana de la Administración Abierta, contempla la proyección de un vídeo sobre las gestiones y trámites que realiza la Delegación del Gobierno, y una visita guiada por el Palacete, un edificio de principios del siglo XX conocido como el Palacio de los marqueses de Borghetto.

Cómo conseguir entradas gratis para visitar el Palacio de los marqueses de Borghetto

La Jornada de Puertas Abiertas del Palacio de los marqueses de Borghetto, parte de la Semana de la Administración Abierta, se celebrará este jueves 21 de mayo, a las 12.00 h. Ubicado en la calle Miguel Ángel, 25, las inscripciones ya están abiertas al público, siendo necesario aportar datos como nombre y apellidos, correo electrónico, DNI y número de teléfono.

Las mejores visitas guiadas gratuitas para descubrir Madrid

La capital dispone de todo tipo de rutas que os permitirán descubrir algunos de los emplazamientos más icónicos de la capital. Entre las visitas más populares se encuentran el Palacio del Senado, el Tribunal Supremo, la Bolsa de Madrid, el Espacio Fundación Telefónica, la Casa de Lope de Vega, el Palacio de Fomento o el museo de la Molinería.

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