La franja de totalidad cruzará España de oeste a este, pasando por numerosas capitales de provincia

Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia, que van desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València.

España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país.

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Cómo ver el eclipse solar desde Madrid

Y, ¿qué pasa con Madrid? El histórico eclipse solar del próximo 12 de agosto podrá observarse en su plenitud en los distintos municipios del noreste de la Comunidad de Madrid. Las localidades, situadas en la franja de totalidad, permitirán así a vecinos y curiosos ver la corona solar que se formará durante la interposición de la Luna.

Se prevé la instalación de puntos de observación en las distintas ubicaciones, al igual que el reparto de gafas de protección homologadas. En total, se han identificado una variedad de puntos de observación en los 11 municipios del norte y este de la región en los que se podrá ver el eclipse completo (franja de totalidad), como Somosierra (el que más tiempo lo disfrutará, 1 minuto y 29 segundos), Buitrago del Lozoya, La Cabrera, El Molar, Meco, San Agustín del Guadalix, Puerto de Navacerrada, Colmenar Viejo, Alcalá de Henares, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes.

En todos ellos, podréis disfrutar de una amplia oferta de actividades culturales y divulgativas, con zonas habilitadas para la observación, actuaciones musicales, charlas y presencia de profesionales expertos, que mostrarán una experiencia única a vecinos y visitantes. Recordemos que la Luna cubrirá al Sol casi al completo, y sobre las 20.32 h se prevé el punto de mayor oscuridad en la región.



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Este municipio madrileño celebra el Festival del Eclipse

El 'Festival del Eclipse' se celebrará en las piscinas de Riosequillo de Buitrago del Lozoya, con propuestas familiares al aire libre y 'food trucks', durante toda la jornada del 12 de agosto.

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