Matadero Madrid, popular espacio multifuncional de Arganzuela, acoge una vez más el festival L.E.V. Matadero, que tendrá lugar del 17 al 20 de septiembre. Reconocido por su apuesta por la innovación artística y la experimentación, la octava edición ofrece una programación concebida como espacio de descubrimiento, con estrenos absolutos, primeras presentaciones en España y proyectos de artistas nacionales e internacionales que difícilmente pueden verse en otros contextos.

Riccardo Giovinetto H U M I

Matadero Madrid acoge este creativo festival

La selección de proyectos para el festival se articula articula en torno a una constelación de obras que exploran la memoria, la percepción y las múltiples formas en que habitamos un mundo cada vez más atravesado por la tecnología. A través de conciertos, 'performances' audiovisuales, instalaciones inmersivas, piezas escénicas y experiencias XR, artistas nacionales e internacionales proponen nuevos imaginarios donde lo físico y lo virtual, lo humano y lo artificial, lo íntimo y lo colectivo dialogan para abrir espacios de reflexión, emoción y experiencia compartida.

L.E.V. Matadero dará comienzo el jueves, 17 de septiembre, con una de las propuestas más esperadas de esta edición: el estreno en España de 'Last and First Men', la adaptación escénica de la aclamada película experimental de Jóhan Jóhannsson, inspirada a su vez en la novela homónima de ciencia ficción escrita por Olaf Stapledon (1930). La compañía británica Neon Dance convierte el imaginario de la película en un espectáculo que fusiona cine en 16 mm, danza contemporánea, la voz de la polifacética artista Tilda Swinton como narradora y una envolvente banda sonora de Jóhannsson y Yair Elazar Glotman para trasladar al escenario una poderosa reflexión sobre el futuro de la humanidad.

La programación del viernes 18 reunirá a tres referentes de la creación sonora contemporánea. Figura esencial de la música experimental española, Suso Saiz ofrecerá un directo gratuito en Plaza Matadero marcado por guitarras, texturas y paisajes sonoros. El compositor escocés Drew McDowall presentará, junto al cineasta portugués Pedro Maia, un espectáculo audiovisual donde la composición electroacústica y el cine experimental dialogan en tiempo real. Completa la jornada Kyria Libia, con el estreno de su último trabajo, 'El arrobamiento', una propuesta en torno a la música sacra desarrollada en el Centro de residencias artísticas (CRA) de Matadero Madrid que entrelaza la mística y la electrónica.

© Naoko Kaneda Calligration

La jornada del sábado, 19 de septiembre, dará comienzo con la presentación en España de 'Calligraton', el espectáculo en directo desarrollado por el dúo Schnitt en colaboración con la calígrafa japonesa Aoi Yamaguchi, en el que el arte del 'shodō' cobra vida en escena en diálogo con la electrónica experimental. Ese mismo día, el compositor y artista digital Milian Mori ofrecerá un intenso directo audiovisual marcado por visuales estroboscópicos que llevará el baile a terrenos insospechados.

El domingo 20, la pianista y productora neoyorquina Kelly Moran regresará a L.E.V. Matadero para presentar su álbum 'Don't Trust Mirrors', un viaje introspectivo donde el piano preparado y los sintetizadores son los protagonistas. La programación concluirá con el artista japonés NAO, que estrena en España 'THE CLUSTERs', una performance que fusiona danza, robótica, sonido e imagen en tiempo real, dando forma a un fascinante diálogo entre el cuerpo humano y la máquina.

En esta edición, L.E.V. Matadero apuesta de nuevo por proyectos interactivos de realidad virtual, mixta y aumentada con los que redescubrir el mundo y a uno mismo, con propuestas donde la experiencia íntima se piensa desde lo colectivo.

Los diferentes proyectos de la sección 'Vortex' podrán disfrutarse en dos espacios, la Central de Diseño y en el Terrario. Una de las propuestas destacadas de la selección es '[“Á”1653 “gora” 23035]', la nueva pieza del creador digital Carles Castaño producida por Servicios Inmersivos, que se estrena en L.E.V. Matadero, que os enfrentará al recuerdo de este planeta desde una posición incómoda.

Desde Bélgica, los creadores Kate Voet y Victor Maes se suman a la sección 'Vortex' con la propuesta 'A Long Goodbye', una experiencia de realidad virtual que explora el impacto de la demencia desde la intimidad de una historia de amor, convirtiendo la memoria en un espacio habitable y reflexiona sobre los vínculos que perduran más allá de la enfermedad. También podréis disfrutar de 'Chronica V1', una experiencia que entrelaza lo artesanal y lo tecnológico a partir de las técnicas tradicionales de fabricación de papel.

L.E.V. Matadero programa en el espacio 'Taller' la instalación audiovisual inmersiva 'Puppet', desarrollada por el estudio 1024 Architecture en colaboración con el productor francés Vitalic. La pieza, que también se estrena por primera vez en España, propone un acercamiento lúdico a la composición musical a través de la manipulación de una suerte de marioneta que genera ritmos y melodías a cada movimiento.

La sala 'Plató' de Cineteca Matadero acogerá además el estreno en España de uno de los nuevos trabajos de Riccardo Giovinetto. Con 'H U M I', el artista audiovisual, compositor y físico italiano reflexiona sobre el concepto de frontera como espacio en constante transformación. El público infantil también tendrá su espacio en la Nave Una de la mano del estudio checo Initi, con su juego interactivo 'Playground', un sistema que convierte cualquier pared en un espacio para el juego colectivo y la experimentación.

© Miles Hart Photography Last and First Men

Cómo conseguir entradas para L.E.V. Matadero

Las entradas generales para el festival L.E.V. Matadero ya se pueden adquirir de manera anticipada, tanto online como en los distintos puntos de venta físicos. Los precios parten desde los 9 €.

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