El arte durante la Transición, la música y la literatura en el Siglo de Oro, la evolución del flamenco o los filósofos escépticos son algunos de los asuntos con los que la Fundación Juan March iniciará su temporada cultural 2026/27 a partir de septiembre, que este año también abarcará conciertos, cine, arte o conferencias.

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Así será la nueva temporada cultural de la Fundación Juan Msrch

El 16 de octubre se inaugurará la exposición 'La transición estética. España, 1960-2020', una muestra que explorará la recepción en España del arte moderno y contemporáneo internacional. Desde los años 60, distintas instituciones, galerías y espacios comenzaron a configurar un nuevo paisaje artístico que no empezaría a equipararse al de otros países europeos hasta la década de 1980. A través de distintos casos de estudio, la exposición documentará este proceso de recepción del arte moderno en España, reuniendo una treintena de artistas de las dos mitades del siglo XX, entre ellos Kandinsky, Henri Matisse, Marcel Duchamp, Constantin Brancusi, Paul Klee, Robert Motherwell, John Cage y Andy Warhol.

La segunda exposición de la temporada, prevista para marzo de 2027, estará dedicada a Roberto Burle Marx, artista brasileño que revolucionó la arquitectura del paisaje en el siglo XX. La muestra analizará cómo Burle Marx trasladó a la naturaleza los principios del diseño moderno procedentes de la pintura y la música. Realizada en colaboración con el Instituto Burle Marx y con el apoyo del Sítio Roberto Burle Marx, la exposición se centrará en una selección de más de 10 proyectos paisajísticos, documentados mediante dibujos, planos, maquetas, fotografías y material audiovisual.

La temporada de conciertos comenzará el 30 de septiembre con una nueva coproducción de la Fundación Juan March, el Teatro de la Zarzuela y la Compañía Nacional de Teatro Clásico: 'Andrómeda y Perseo'. Con seis funciones, la propuesta recupera un acontecimiento cultural del Siglo de Oro que no ha vuelto a representarse desde su estreno en el siglo XVII. Con libreto de Calderón de la Barca y música atribuida a Juan Hidalgo, la obra reunió a algunas de las principales figuras artísticas de la corte de los Austrias. Este estreno irá acompañado de un ciclo de conferencias sobre la vida y la obra de Calderón de la Barca, impartido por los catedráticos Félix B. Pedraza e Ignacio Arellano los días 6 y 8 de octubre.

Dentro del programa de Conferencias, la nueva temporada también incluye un ciclo dedicado a los pensadores escépticos griegos y a su contexto histórico, a cargo del profesor de Filosofía Antigua Ignacio Pajón, los días 13 y 15 de octubre.

El formato de Cine en la March continuará explorando otra faceta del cine en el Hollywood Pre-Code, previo a la aplicación del Código Hays de censura. Esta temporada, se programará el ciclo 'Cine social en el Hollywood Pre-Code'. A comienzos de los años 30, numerosas películas norteamericanas se dejan atravesar por el reflejo de la crisis económica, de la pobreza de las clases humildes y de las inquietudes cotidianas que se extienden durante los tiempos de la Gran Depresión. Surge así un cine crítico y consciente de la situación, que coloca en la pantalla la cara menos complaciente del 'american dream', que se atreve a tomar el pulso de la sociedad en un momento de crisis económica y que habla, a veces con dureza y casi siempre con esperanza, del sueño de una vida mejor.

Fundación Juan March Conferencias en Madrid

En el inicio del curso, la programación musical también incluirá el ciclo de conciertos 'Beethoven y Schubert: sombras cruzadas', que propone un diálogo entre entre las dos trayectorias paralelas de los compositores en la Viena de la década de 1820. A partir del 14 de octubre, este ciclo traerá a intérpretes como el Trío VibrArt, Cédric Tiberghien o Imogen Cooper. El 17 de octubre, dará comienzo el ciclo de conciertos 'In Memoriam', acerca de la música escrita en memoria de otros compositores, con intérpretes como la clavecinista Béatrice Martin. Y, también a partir de octubre, la fundación dedicará un ciclo de conciertos a las manifestaciones del flamenco en distintas regiones de España, con Niño Josele, Jesús Méndez o Esperanza Fernández.

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