Un año más, Madrid acoge el que es uno de los mejores ciclos de flamenco, protagonizado por el toque, el cante y el baile. La sexta edición de Suma Flamenca Joven se celebrará un año más en la Sala Verde de Teatros del Canal entre los días 24 y 27 de septiembre, preámbulo para la llegada del emblemático festival Suma Flamenca, que este año tendrá lugar entre el 13 de octubre y el 1 de noviembre.

En la VI edición del festival, participan jóvenes solistas del toque, el cante y el baile nacidos a partir de 1996. En total, podréis disfrutar de cuatro galas, protagonizadas por algunos de los mejores talentos de este arte.

Alfredo G. Salazar Jesús de la Estrella

Así será la nueva edición de Suma Flamenca Joven

La primera gala se celebrará el jueves 24 de septiembre a las 20.30 h, en la Sala Verde de Teatros del Canal y contará con tres actuaciones, hasta las 22.00 h. El Niño Ruven, de Córdoba, será el encargado de abrir el festival con su concierto de fagot, acompañado en la guitarra de José 'El Macareno' y del bailaor Víctor Mayol. Después, será el turno de la cantaora madrileña Laura Reyes, con Antonio Patrocinio a la guitarra flamenca; y cerrará la gala la bailaora malagueña Ana Almagro, con los cantaores Antonio Campos y José L. Hernández, el guitarrista Marcos de Silvia y La Tacha al compás.

El viernes 25 de septiembre a las 20.30 h tendrá lugar la segunda gala, en esta ocasión con el arranque del toledano Jesús de la Estrella y su guitarra en concierto. A continuación, el cantaor jerezano Luis Montoya 'Chanquita', con el guitarrista Manuel del Salado y con Diego Montoya y Manuel Salado al compás; para concluir la jornada con la bailaora Yaiza Trigo, con los cantaores Miguel Lavi y Moi de Morón, y el guitarrista Daniel Mejía 'El Carqui'.

Roberto Rogelio Andrade Yaiza Trigo

Ya en fin de semana, el sábado 26 de septiembre a las 20.30 h será la fecha de la tercera gala. En esta ocasión, abrirá la guitarrista flamenca cordobesa Yolanda Mozos, a quien seguirá el cantaor madrileño Eleazar Correduela, que contará con el acompañamiento del guitarrista Joni Jiménez. Por último, el también madrileño Rober el Moreno bailará a ritmo de la guitarra de David Cerreduela y de la percusión de Lucky Losada, junto a los cantaores Antonio Moreno 'El Cancu' y José del Calli.

La última gala será ya el domingo 27 de septiembre a las 20.00 horas, media hora antes, con la guitarra al concierto de Álvaro Moreno; a quien seguirá la cantaora gaditana Esmeralda Rancapino, junto al guitarrista Antonio Higuero, Naim Real al compás y Ramón Torres al cajón. Cerrará esta VI Suma Flamenca Joven la bailaora de Almería Aitana Rousseau, junto a los cantaores Eleazar Cerreduela y José del Calli, con El Peli como guitarrista.

Además, tras la Suma Flamenca Joven y hasta el inicio de la Suma Flamenca, se celebrarán las Jornadas Flamencas en el Ateneo de Madrid, bajo el título 'La mujer en la historia del Flamenco, Cante, Baile y Toque', con una exposición de la fotógrafa Ana Palma, una mesa redonda y tres ponencias en el Auditorio del Ateneo, en cuatro jornadas que se cerrarán con actuaciones en directo.

Lucca Domit Eleazar Cerreduela

Los mejores tablaos de Madrid

El gusto por el flamenco en Madrid es innegable. Declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) del Patrimonio Inmaterial de la región, son muchos los tablaos que acogen actuaciones repletas de pasión, música y arte jondo. Entre los tablaos más populares de Madrid se encuentran Tablao Flamenco 1911, Teatro Flamenco Madrid, Cardamomo, Flamenco de Leones o Tablao Flamenco La Carmela.

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