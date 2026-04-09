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El gran competidor de Primor abre una nueva macrotienda de más de 1.000 metros cuadrados en plena Gran Vía

La cadena valenciana cuenta con más de 45 locales en la Comunidad de Madrid

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Druni. Centro Comercial La Farga
Druni. Centro Comercial La Farga
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Conocida cadena de perfumerías, y con más de 45 locales repartidos en la Comunidad de Madrid, situados en calles como Fuencarral, Velázquez o Paseo de la Florida, entre muchos otros, Druni estrena una nueva tienda 'flagship' en pleno centro de Madrid, y en esta ocasión, será a lo grande, con un local de más de 1.000 metros cuadrados.

Druni
Druni

Esta conocida perfumería abre una nueva tienda en el centro de Madrid

Según El Economista, la compañía valenciana ha cerrado ya el alquiler para su nuevo local, ubicado en Gran Vía, 43. Aunque la marca ya cuenta con un establecimiento ubicado en esta arteria comercial, esta inauguración supone un salto cualitativo para Druni, gracias a su mayor tamaño y su posición estratégica. Así, la cadena contará con una nueva tienda insignia de mayor superficie, aportando mayor visibilidad y más cercana al tramo de Callao.

Actualmente, Druni ya cuenta con un local en Gran Vía, específicamente, en el número 61, a apenas 350 metros de la que será su nueva 'flagship'. Druni es una franquicia española de perfumes, maquillaje y cosmética donde encontrar una gran variedad de productos, que van desde colonias y fragancias hasta cremas, broches, jabones o estuches de viaje. 

Druni
Druni

Las mejores perfumerías de Madrid

Si buscas una perfumería en Madrid, toma nota, pues puedes encontrar una gran variedad de opciones en la capital. Entre las mejores perfumerías de Madrid, se encuentran The Scentuary, All Yours, Byredo, Diptyque Boutique, Ladenac Milano, Le Labo, Isolée, Abanuc, Nadia Perfumería o Le Secret du Marais.

NO TE LO PIERDAS: Las mejores tiendas de cosmética orgánica y natural de Madrid

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