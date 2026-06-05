Icono del flamenco, y reconocido como uno de los cantaores más legendarios de todos los tiempos, José Monje Cruz, más conocido como Camarón de la Isla, llevó el género a una nueva dimensión, con una voz única que marcó un antes y un después en el mundo de la música. De no ser por su precipitada muerte en 1992, el cantaor hubiese cumplido 75 años en este 2026 y, como homenaje, Madrid acoge un extraordinario encuentro escénico donde se convocarán a casi una treintena de protagonistas para celebrar, divulgar y homenajear el legado inabarcable del artista.

Camarón de la Isla

Así será el espectacular homenaje musical a Camarón de la Isla en Madrid

'Por Camarón-75 Aniversario' se convierte así en un encuentro único dedicado a la vida y figura del artista gaditano. El próximo 1 de diciembre el Movistar Arena acogerá este evento, una propuesta en la que participarán artistas cruciales no solo en el ámbito del flamenco, sino en todo el universo de nuestras músicas populares, en el contexto de la celebración del 75º aniversario de su nacimiento.

Concebido como un ambicioso trayecto narrativo sin vocación de continuidad, ya que no es el inicio de una gira ni habrá más oportunidades de verlo, 'Por Camarón-75 Aniversario' constará de tres actos, como son 'El legado', 'La raíz' y 'Revolución y leyenda'. Con un plantel de músicos de diversas generaciones, estilos y procedencias, todos tienen un denominador común, crecer artística y personalmente bajo el influjo de Camarón, expandiendo el lenguaje del cante, trasladando su espíritu a la canción pop española o cruzando el flamenco con otros géneros populares con denominación de origen anglosajona.

Artistas como Pablo Alborán, Pablo López, Kiko Veneno, Raimundo Amador, Israel Fernández, José Mercé, Tomatito, Vanesa Martín, Rosario, Chambao o Carmen Linares, entre muchos otros, participarán en este concierto único, una experiencia visual, emocional y narrativa como ninguna otra, donde la voz del genio de San Fernando volverá a resonar e interactuar en directo con grandes estrellas de la música.

Turismo de Andalucía Camarón de la Isla

Cómo conseguir entradas para 'Por Camarón-75 Aniversario'

La venta general de entradas arrancará este mismo viernes 5 de junio, a las 15.00 h. 'Por Camarón-75 Aniversario' se celebrará el día 1 de diciembre, en el Movistar Arena.

Los mejores conciertos de Madrid en 2026

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre las más destacadas, a lo largo de 2026 podréis disfrutar de los conciertos de Bad Bunny, Linkin Park, My Chemical Romance, Bruno Mars, The Weeknd, Shakira, Agorazein o Amaral.

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