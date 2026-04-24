Este viaje en el tiempo te permitirá vivir en la ciudad complutense como hace más de 2.000 años

Con la llegada de este puente de mayo, Alcalá de Henares propone una desconexión total, ofreciendo un viaje en el tiempo de 2.000 años. 'Complutum Renacida' se consolida como una cita donde el rigor histórico y la estética romana se dan la mano, con una experiencia de lujo cultural para todas las edades.

Complutum Renacida

Actividades como el Mercado Romano ofrecen una cuidada selección de artesanía, música y recreaciones que transportarán a los visitantes a la época imperial. Para los amantes de la emoción, el viernes 1 de mayo llega el 'Gran Circus Maximus', un evento que revive, a través de numerosas propuestas, como carreras de cuadrigas o luchas de gladiadores,el paso del periodo romano por la Península Ibérica.

La jornada central será el 2 de mayo, con el desfile romano que os transportará a la época, además de otras actividades divulgativas como 'Al vino, vino y al pan… vino' o 'Portus: comercio y sociedad'. Ese mismo día, la programación nocturna ofrece una variedad de espectáculos, como el ritual 'Lemuria' o la actuación nocturna 'El último conjuro'.

Gran Circus Maximus

Este evento concluirá el 3 de mayo con talleres familiares en el Antiquarium. Más de 100 recreadores darán vida a la antigua Roma, convirtiendo Alcalá de Henares en un destino diferente, único y perfecto para disfrutar de un puente de mayo incomparable.

Qué ver si estás en Alcalá de Henares

Son muchos los puntos que uno no debería perderse en su visita a este municipio. Para empezar, bastaría con caminar por la ciudad, libremente o contratando algún tipo de visita guiada, para admirar y aprender sobre la historia que atesoran sus calles. Ahora bien, si se quiere algo más, destacan el Museo Casa Natal Cervantes, la Universidad de Alcalá o el Corral de Comedias.

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