La mudanza al Ateneo de Madrid se debe al cese del arrendamiento del local original

Arte musical de la improvisación, repleto de carisma y creatividad, una de las salas de jazz más emblemáticas de todo Madrid finalmente no abandonará la capital. Tras cumplir más 40 años y haber acogido más de 14.000 actuaciones en directo, el pasado verano, Café Central anunció que cerraría sus puertas, debido al cese del arrendamiento del local, una historia que, llegado 2026, ha dado un vuelco, y con final feliz para los amantes de la música jazz.

Café Central. @cafecentralmadrid

El Café Central se muda, con la celebración de un gran concierto

Tras anunciar una mudanza al Ateneo de Madrid, el legendario Café Central ya tiene fecha de apertura oficial. El club de jazz, que se ubicará en la parte inferior del restaurante, ofrece un espacio donde se programarán las distintas actuaciones, sin interrumpir el servicio de comidas habitual.

Así, y con el objetivo de simbolizar la esperada continuidad del proyecto, el saxofonista madrileño Miguel Malla y sus músicos oficiarán un 'funeral alegre', el próximo jueves 16 de abril, fecha de apertura del local, a partir de las 17.00 h, en un recorrido musical al más puro estilo Nueva Orleans, desde la Plaza del Ángel hasta la nueva ubicación del local.

Por qué ha cerrado el Café Central

El cierre del histórico local, una sala ubicada en la Plaza del Ángel, 10, se debe al cese del arrendamiento del local, que durante cuatro generaciones ha acogido una enorme agenda de actuaciones musicales. Recordemos que por su escenario pasaron artistas como Tete Montoliu, Pedro Iturralde, George Adams, Lou Bennett, Benny Golson, Jeanne Lee, Ara Malikian, Paquito D'Rivera, Mark Turner, Kenny Barron, Sheila Jordan o Ron Carter, entre muchos otros.

Café Central Café Central

Las mejores salas para disfrutar de un concierto de jazz en Madrid

Los amantes del jazz cuentan con una variedad de salas donde disfrutar de una buena (e improvisada) actuación musical en directo, entre las que destacan Clamores, La Coquette, Intruso Bar, Hangar 48, Café Berlín, Galileo Galilei o Tempo.

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