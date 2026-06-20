Actuará por partida doble, en una sesión de tarde en la carpa festivalera y un set nocturno en la 'Main Room'

La vida nocturna madrileña se presenta como una de las más atractivas a nivel internacional. Macrodiscotecas donde darlo todo sobre la pista de baile, clubs y bares donde pasar algunas de las mejores noches de tu vida, qué mejor que ir de fiesta por algunos de los mejores locales de la capital.

FABRIK

Fabrik celebra su aniversario con el esperado regreso de este DJ

Tras ser elegida como una de las diez mejores discotecas del mundo en el ranking 'Top 100 Clubs 2026', Fabrik celebra 23º aniversario a lo grande, con una gran fiesta de homenaje a la música electrónica y la cultura de club, y con la presencia de una auténtica leyenda viva del 'house'; el dj británico Carl Cox, que actuará por partida doble en una sesión de tarde en la carpa festivalera 'Área 19' y un set nocturno en la 'Main Room' de la discoteca.

Fabrik

El aniversario, que se celebrará el próximo sábado 27 de junio, arrancará a las 17.00 h, con un gran festival al aire libre en sus instalaciones, que cuentan con toldos y parasoles, habilitando así refugios climáticos a la sombra. Además de Carl Cox, se abrirán cinco áreas, donde pincharán Joseph Capriati, Andrea Oliva, Mau P, Chelina Manuhutu, Matthias Tanzmann, Francisco Allendes y PAUZA, entre otros DJs.

Las mejores discotecas de Madrid

Si lo tuyo es darlo todo sobre la tarima durante la noche, Madrid es tu ciudad ideal. Con un amplio listado de discotecas y clubs donde darlo todo, entre los más recomendados se encuentran Archy, Club Malasaña, Lucky Dragon, Teatro Magno, Teatro Eslava, Macera Club, Lula Club, Goya Social Club, Uñas Chung Lee o Cha Chá The Club.

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