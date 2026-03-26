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El mercadillo más querido por los vecinos de este municipio de Madrid regresa este fin de semana con 120 stands

El objetivo es darle una nueva vida a una gran variedad de artículos de segunda mano

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
El Rastro de Las Rozas
El Rastro de Las Rozas
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Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, son muchos los que aprovechan para disfrutar de los mejores planes al aire libre. Ya sea tomar algo en una agradable terraza, dar un paseo por el parque e incluso darlo todo en un festival de música, entre las actividades más destacadas durante estas fechas, se encuentran los populares mercadillos.

El Rastro de Las Rozas
El Rastro de Las Rozas

Vuelve este popular mercadillo de segunda mano

Con opciones como El Rastro, el Mercado de las Ranas o el Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid, una de las opciones más queridas por los vecinos de Las Rozas regresa este mismo fin de semana, el sábado 28 de marzo, de 10.30 a 14.30 h. Con más puestos que nunca, alcanzando los 120 stands, podréis adquirir una gran variedad de valiosos objetos que otras personas hayan dejado de utilizar, y darles así una segunda vida.

El Mercado de Segunda Mano de Las Rozas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, se celebrará en la Calle Real.

Los mejores mercadillos que se celebran en Madrid

Son muchos los mercadillos para visitar, disfrutar y encontrar tesoros en Madrid. Entre los más destacados se encuentran El Rastro, la Feria de Artesanía de Recoletos, el Mercado de Productores del Ensanche de Vallecas, Salesas The Festival, los Mercadillos de Rivas-Vaciamadrid, el Mercadillo de Minerales o el Mercado de Motores.

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