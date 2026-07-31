Un conocido municipio viaja en el tiempo hasta el año 1649, con espectáculos, danzas, obras de teatro al aire libre e incluso exhibiciones ecuestres

Con espectáculos y actividades para toda la familia, y a poco más de media hora de Madrid, con la llegada del mes de agosto, podréis viajar en el tiempo hasta la época medieval. Un año más, el municipio madrileño de Navalcarnero ha organizado su histórico mercado medieval, uno de los más populares antes del fin de las vacaciones de verano y la vuelta al cole.

Real Mercado Siglo De Oro Navalcarnero Real Mercado Siglo De Oro Navalcarnero

Vuelve el Mercado del Siglo de Oro de Navalcarnero

El municipio madrileño viaja en el tiempo hasta el año 1649, con la celebración del emblemático Mercado del Siglo de Oro. Así, el centro histórico de la villa cambia de aspecto, transformando las calles y plazas del casco antiguo en un mercado tradicional del siglo XVII, entre los días 28 y 30 de agosto.

Declarado como Fiesta de Interés Turístico Regional, este mercado celebra una de las efemérides más importantes de la villa, como fue la boda real de Felipe IV y Mariana de Austria, el 7 de octubre de 1649, y por el que el municipio recibió el título de Villa Real tras acoger a los monarcas.

Durante tres jornadas, os podréis sumergir en la atmósfera de la época, con vecinos caracterizados, mercados artesanos, tabernas, talleres, espectáculos, muestras de distintos oficios de la época, recreaciones históricas, danzas, obras de teatro al aire libre o exhibiciones ecuestres.

Retomando el origen de la celebración del mercado, el evento más esperado es el Desfile Real, donde se recrea la llegada del rey y la ceremonia nupcial, con una puesta en escena digna de la época, y donde también se llevarán a cabo bailes tradicionales y saludos del cortejo real a los habitantes del pueblo.

Las Bodas de Felipe IV Navalcarnero Las Bodas de Felipe IV Navalcarnero

El mercado medieval más antiguo de la sierra de Madrid se celebra este fin de semana

Hasta el 2 de agosto, la localidad madrileña de Guadarrama acogerá una nueva edición de su mercado medieval, con más de 20 años de historia, y que incluye planes para toda la familia como actuaciones musicales, personajes llegados de otras épocas, teatro de calle y espectáculos itinerantes, gastronomía artesanal, puestos de artesanía y juegos para los más pequeños.

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