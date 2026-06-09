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El museo al aire libre que esconde Madrid: una ruta gratuita por la mayor colección de relojes de sol urbanos de España

Diseñados en la década de 1980 por Alberto Corazón y Juan José Caurcel, se llevaron a cabo trabajos de restauración en 2022

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Madrid
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El barrio de Moscardó (Usera) esconde uno de los conjuntos de arte público más singulares de todo Madrid. Diseñados en la década de 1980 por Alberto Corazón y Juan José Caurcel, y con el objetivo de invitar a recorrer sus calles desde una perspectiva diferente, una de las actividades gratuitas más peculiares de toda la capital regresa este fin de semana: la ruta de los relojes de sol.

Reloj de sol en Moscardó
Ayuntamiento de Madrid

Organizada por la Unidad de Servicios Culturales y Ocio Comunitario de la junta municipal del distrito, en total podréis descubrir los 17 relojes solares, un conjunto que constituye el mayor ejemplo de relojes solares urbanos de España y representa una interesante combinación de arte, ciencia y memoria colectiva. 

Durante la visita guiada, podréis conocer el significado de cada una de estas piezas, el contexto en el que surgió el proyecto y los trabajos de restauración llevados a cabo en 2022 para recuperar este valioso patrimonio urbano.

Cómo conseguir entradas para la ruta de los relojes solares

La actividad, que se celebrará el sábado 13 de junio a las 12.00 h, comenzará en la Plaza de Francisco Ruano (Plaza Romana), y tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Las plazas son limitadas, con un máximo de 30 participantes, por lo que se recomienda realizar la inscripción con antelación.

Reloj de sol en Moscardó
Ayuntamiento de Madrid

Las mejores visitas guiadas gratuitas para descubrir Madrid

La capital dispone de todo tipo de rutas que os permitirán descubrir algunos de los emplazamientos más icónicos de la capital. Entre las visitas más populares se encuentran el Palacio del Senado, el Tribunal Supremo, la Bolsa de Madrid, el Espacio Fundación Telefónica, la Casa de Lope de Vega, el Palacio de Fomento o el museo de la Molinería.

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