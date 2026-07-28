Con aforo limitado, la iniciativa cultural ofrece una posibilidad alternativa a la hora de visitar la famosa pinacoteca

La capital está repleta de museos y galerías que deberías tener en tu lista de lugares para visitar. Históricas colecciones con obras maestras de Velázquez, El Greco, Goya, Picasso o El Greco, sin duda, el primer museo que a mucha gente se le puede venir a la mente cuando piensa en Madrid es el Prado, que una vez más celebra una de sus populares aperturas nocturnas.

Shutterstock Museo del Prado

El Museo del Prado abre gratis durante una noche

En esta ocasión, permanecerá abierta la planta baja del edificio Villanueva, cuya sala 60 funciona como un espacio vivo para los fondos del siglo XIX y, en 2026, adopta la denominación Almacén abierto, marco en el que se inserta la exposición 'Valeriano D. Bécquer (1834-1870): Los cuadros de costumbres'.

La muestra reúne por primera vez los ocho cuadros que, entre 1866 y 1867, realizó Valeriano Domínguez Bécquer como parte de un encargo destinado al antiguo Museo de la Trinidad, tras cuya disolución pasaron al Prado. Se trata de uno de los mejores ejemplos de la pintura costumbrista del siglo XIX en España, sin parangón en otros museos españoles, no solo por su calidad, sino también porque la sinceridad y objetividad del pintor lo convierten en un capítulo fundamental del realismo pictórico en nuestro país.

El Museo del Prado de noche El Prado de noche

El resto de las salas seleccionadas del edificio Villanueva ofrecen un recorrido desde la pintura románica y gótica, pasando por el Renacimiento, para finalizar en el siglo XIX en el que se podrán contemplar obras emblemáticas de autores como el Bosco, Van der Weyden, Sofonisba Anguissola, Fra Angelico, Patinir, Madrazo, Angelica Kauffmann, Aurelia Navarro, María Roësset, Fortuny o Goya.

La visita nocturna ofrece, además, la posibilidad de descubrir algunas de las experiencias interactivas, acceder al contenido premium de 'La Guía del Prado' de manera gratuita durante la visita y probar 'Photo Prado', una aplicación móvil que permite llevarse un testimonio fotográfico del recorrido.

Cuándo visitar el Museo del Prado de noche y gratis

La nueva apertura nocturna se celebrará este mismo sábado 1 de agosto, de 20.30 a 23.30 h, con aforo limitado y acceso gratuito.

Los museos de Madrid también abren gratis

Más allá del Museo del Prado, son muchas las pinacotecas madrileñas que abren sus puertas de forma gratuita a lo largo de la semana, como puede ser el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de lunes a sábados (excepto el martes, que es el día que cierra el museo) de 19 a 21 h o los domingos de 12.30 a 14.30 h; la Galería de las Colecciones Reales, de 18 a 20 h de lunes a jueves; el Museo Thyssen-Bornemisza, el sábado, de 21 a 23 h, o el Museo Arqueológico Nacional, los sábados desde las 14 h y los domingos por la mañana.

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