El artista visual Carles Congost protagoniza el evento, ofreciendo una sesión DJ acompañada de algunas de sus obras

ARCOmadrid celebra su 45.ª edición, consolidándose una vez más como una de las grandes citas del arte contemporáneo a nivel internacional. La feria, que se celebrará hasta el 8 de marzo, reúne a galerías de más de 30 países, a través de un Programa General con 170 stands. Una vez más, la escena española tendrá una presencia destacada, junto a importantes incorporaciones internacionales y el regreso de galerías habituales.

Y, como broche de oro de la gran feria de arte contemporáneo, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se convierte en todo un escenario musical, con la celebración de una gran fiesta de clausura de ARCOmadrid 2026, y que este año estará protagonizada por el artista visual Carles Congost, ofreciendo una sesión DJ acompañada de algunas de sus obras, en el Claustro de la Planta 1 del Edificio Sabatini del Museo, la noche del sábado 7 de marzo.

Con acceso gratuito hasta completar aforo, esta actuación musical arrancará a partir de las 21.30 h. El artista catalán es conocido por su uso de diferentes procedimientos visuales y sonoros, como el vídeo, la fotografía, el dibujo o la instalación para construir relatos que reflexionan, de manera irónica y sensual, sobre la forja de la identidad, los hábitos de consumo y la propia creación artística.

