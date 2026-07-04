Tras varios años en guerra, la pieza busca acercar la población sudanesa, a través de su cultura y sus tradiciones

Médicos Sin Fronteras (MSF) inaugura 'Esperanza a la fuerza', un proyecto expositivo e inmersivo con sede en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que busca acercar a Sudán, a través de su cultura, sus tradiciones y la realidad que vive su población tras más de tres años de guerra.

© Jérôme Tubiana/MSF Esperanza a la fuerza

Una nueva experiencia de realidad virtual llega al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Este recorrido incluye una experiencia central de realidad virtual, que narra la historia de Mohammed Dafallah, técnico anestesista de MSF que se vio obligado a huir de El Geneina, capital de Darfur Oeste, debido a la guerra, y que actualmente trabaja en un campo de refugiados en Chad. Creada junto al estudio Blit, y con la colaboración del artista Rashid Diab y la cantante Alsarah, la pieza combina ilustración 3D y vídeos 360º, capaz de sumergiros en la realidad cotidiana de millones de personas atrapadas por la guerra, sin acceso a servicios básicos ni protección

Con 'Esperanza a la fuerza', Médicos Sin Fronteras busca no solo visibilizar esta crisis, sino también acercar a la ciudadanía a las historias de resiliencia y supervivencia de la población sudanesa. Este proyecto audiovisual se podrá visitar en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza hasta el 15 de julio, los lunes, de 12.00 a 16.00 h; de martes a sábados, de 10.00 a 21.00 h, y domingos, de 10.00 a 19.00 h. La entrada es gratuita, previa reserva online o en taquillas.

© Cindy Gonzalez/MSF Esperanza a la fuerza

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