La capital está repleta de emblemáticos lugares que ver y descubrir. Ya sean monumentos, calles o emplazamientos históricos, dar un paseo por Madrid significa meterse de lleno en los recuerdos de una ciudad repleta de memorias. Lugares como la Bolsa de Madrid, el frontón Beti Jai o el Congreso de Diputados abren sus puertas ocasionalmente, una oportunidad única para descubrir un pedacito de la historia de la capital.

Disponible para visitar desde 2018, gracias al programa de visitas guiadas 'La Moncloa Abierta', algunos de los espacios más emblemáticos del Complejo de La Moncloa abren sus puertas de forma gratuita, rutas que permiten conocer los espacios más emblemáticos de este complejo, que alberga las oficinas de Presidencia del Gobierno, la Secretaría de Estado de Comunicación o el Departamento de Seguridad Nacional, entre otros organismos.

Cómo conseguir entradas para las visitas guiadas de 'La Moncloa Abierta'

Con una duración aproximada de 90 minutos, el programa está abierto a las ciudadanas y ciudadanos españoles o residentes en España. La próxima convocatoria estará disponible a partir del martes 10 de marzo, a las 11.00 h, momento en el que tendréis que rellenar un formulario de inscripción.

Disponéis de varios tipos de solicitudes, como individual, individual con acompañantes y de grupo. Es necesario disponer de la información personal y DNI/NIE de todos los visitantes y, una vez asignada una cita, recibiréis un correo electrónico. Debéis acudir al punto de encuentro hasta diez minutos antes del arranque de la visita.

Visitas guiadas gratuitas en Madrid

La capital dispone de todo tipo de rutas que os permitirán descubrir algunos de los emplazamientos más icónicos de la capital. Entre las visitas más populares se encuentran el Palacio del Senado, el Tribunal Supremo, la Bolsa de Madrid, el Espacio Fundación Telefónica, la Casa de Lope de Vega, el Palacio de Fomento o el museo de la Molinería.

