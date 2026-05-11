Considerados como los jardines históricos privados más extensos de Madrid, los exteriores del Palacio de Liria constituyen un oasis de serenidad donde convergen la historia de España y el paisajismo europeo de vanguardia. Este espacio monumental, modelado a lo largo de los siglos por la visión de los Duques de Alba, al igual que la maestría de figuras tan relevantes como Ventura Rodríguez y el paisajista francés Jean-Claude Nicolas Forestier, ya tiene fecha de reapertura.

Jardines del Palacio de Liria

Estos bonitos jardines del centro de Madrid reabren sus puertas

A partir del 14 de mayo, y hasta el 31 de agosto, los jardines del Palacio de Liria reabren sus puertas al público. Este conjunto se divide en dos espacios con identidades artísticas complementarias. Por una parte, el Jardín Inglés (fachada principal), de inspiración inglesa y trazado en el siglo XIX, que busca recrear la espontaneidad de la naturaleza en pleno centro urbano. Entre sus sinuosos senderos destacan ejemplares centenarios de magnolios, cedros del Líbano, castaños de Indias y tejos, que envuelven la fachada neoclásica de Ventura Rodríguez en una atmósfera de recogimiento e intimidad.

Por otra parte, el Jardín Francés, ubicado en la fachada posterior, fue rediseñado en 1916 por el célebre jardinero francés Forestier, un sector recupera la elegancia del clasicismo. Su diseño se estructura en torno a parterres perfectamente simétricos y una emblemática fuente central, atribuida al propio Ventura Rodríguez, recreando el esplendor de los jardines de estilo francés que dialogan armoniosamente con la arquitectura del palacio.

Jardines del Palacio de Liria

Gracias a la labor de conservación de la Fundación Casa de Alba, estos jardines abren sus puertas para compartir con el público un patrimonio botánico y escultórico que ha permanecido como un secreto guardado en el corazón de Madrid durante más de dos siglos.

Cómo conseguir entradas para visitar los jardines del Palacio de Liria

Las entradas generales para las visitas guiadas de los jardines del Palacio de Liria, disponibles entre los meses de mayo y agosto, ya se pueden reservar. Las visitas, de 45 minutos de duración, tienen lugar todos los días a las 10.00 h, y un coste de 10 euros. La entrada combinada junto al Palacio de Liria asciende hasta los 27 €.

La Duquesa de Alba protagoniza una macroexposición en Madrid

Organizada con ocasión del centenario del nacimiento de la XVIII Duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, una de las exposiciones más esperadas del año aterriza en la capital este otoño. Fruto de más de tres años de investigación por parte de sus comisarias, Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz, junto al equipo de la Fundación Casa de Alba, 'Cayetana. Grande de España' reúne una cuidadosa selección de más de 200 piezas que incluye obras de arte, vestidos de alta costura, fotografías, objetos y correspondencia personal.

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