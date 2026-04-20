La muestra aterriza en la capital en otoño, con una nueva sección que celebra el 70º aniversario de la restauración del Palacio de Liria

Organizada con ocasión del centenario del nacimiento de la XVIII Duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, una de las exposiciones más esperadas del año aterriza en la capital este otoño. Fruto de más de tres años de investigación por parte de sus comisarias, Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz, junto al equipo de la Fundación Casa de Alba, 'Cayetana. Grande de España' reúne una cuidadosa selección de más de 200 piezas que incluye obras de arte, vestidos de alta costura, fotografías, objetos y correspondencia personal.

Cayetana. Grande de España

Llega a Madrid una exposición dedicada a la XVIII Duquesa de Alba

Tras un exitoso paso por Sevilla, la exposición llegará a Madrid con una nueva sección que celebra el 70º aniversario de la monumental restauración del Palacio de Liria, resaltando así la labor de conservación del legado patrimonial de la Casa de Alba, a través de material fotográfico y documental inédito.

Con la finalización de las obras de reconstrucción del palacio en el año 1956, la llegada de los XVIII duques de Alba culminan este proyecto con la redecoración, ampliación y reorganización de la colección de arte, mobiliario y otros elementos decorativos, devolviendo al Palacio de Liria su esplendor de antaño.

Cayetana. Grande de España

A través de distintos bloques temáticos, podréis disfrutar de un recorrido por la biografía de la duquesa, entre las que destacan momentos como sus aportaciones en el campo de la cultura a través del mecenazgo de importantes artistas, el apoyo a las bellas artes y a la ópera, así como su papel como coleccionista y pintora. También se abordan temas como destacado papel como defensora flamenco o sus distintas labores solidarias.

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Colecciones de arte, muestras y exhibiciones temporales se suceden en los principales museos, galerías y centros culturales de Madrid. Entre las mejores exposiciones que podéis ver actualmente en la capital, se encuentran 'Ana Juan. Wunderkammer' (CentroCentro); 'Juan Uslé. Ese barco en la montaña' (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía); 'Eduardo Chillida: Soñar el espacio' (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque) o 'Arte urbano. De los orígenes a Banksy' (Fundación Canal).

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