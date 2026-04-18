Bajo el nombre 'El universo del artista ante la cámara', la muestra reúne obras de profesionales reconocidos y de autoría desconocida

Madrid es una ciudad ideal para los amantes del arte. Repleta de museos y galerías con mucha historia, constantemente se presentan oportunidades para disfrutar de nuevas muestras, no sin dejar atrás opciones como ver algunas de las obras de arte más famosas de todos los tiempos, como pueden ser 'Las Meninas' de Velázquez o 'El jardín de las delicias', de El Bosco, ambas ubicadas en el Museo del Prado, que precisamente acoge una nueva exposición, que explora cómo la llegada de la fotografía en el siglo XIX transformó la manera de representar, documentar y proyectar la identidad del artista y sus espacios de creación.

María Luisa de la Riva Muñoz en su estudio de París. © Museo Nacional del Prado

La llegada de la fotografía protagoniza esta nueva exposición en Madrid

Bajo el nombre 'El universo del artista ante la cámara', la nueva muestra reúne retratos individuales y de grupo, vistas de los estudios de artistas, así como imágenes que documentan distintas fases del proceso creativo, ofreciendo un mapa visual del artista en su taller, o en escenarios alternativos de creación.

La muestra reúne una variedad de obras de profesionales reconocidos, al igual que imágenes de autoría desconocida y posible carácter amateur, en su mayoría procedentes de archivos de artistas como Luis y Federico de Madrazo, Dióscoro Puebla, Rafael Rocafull, Cecilio Pla, Agustín Querol, Miguel Blay, Fernanda Francés o Manuel González Santos.

El recorrido destaca, entre otras, la vista del estudio de Federico de Madrazo en Madrid; la documentación del modelado del frontón de la Biblioteca Nacional por Agustín Querol o la escena de Mariano Benlliure junto al escritor Federico García Sanchiz en el taller del escultor. Igualmente, también presta especial atención a la presencia femenina en estos ámbitos, con el retrato de María Luisa de la Riva en su estudio parisino, la pintora Fernanda Francés y las alumnas de Cecilio Pla, entre ellas Carolina del Castillo, y fotografías que registran las etapas de creación de una misma obra, como la escultura dedicada a Mariano Moreno, encargada a Miguel Blay en 1909 y documentada a lo largo de 1910.

Emilio Sala dibujando. © Museo Nacional del Prado

La exposición configura una cronología material que permite seguir la evolución de técnicas y soportes, desde los papeles albuminados y los retratos en formato 'carte de visite' o tarjeta París, a procesos como el platinotipo, el ferrotipo, el autocromo o las copias a la gelatina, mostrando así las distintas transformaciones tecnológicas y estéticas que, desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX, redefinieron la manera en que los artistas construyeron y proyectaron su imagen y su universo creativo.

Las mejores exposiciones de fotografía que puedes ver en Madrid

Entre las mejores exposiciones de fotografía que puedes visitar actualmente en Madrid, se encuentran muestras como 'The Animals' (Matadero Madrid); 'The Fold. Hoda Afshar' (La Casa Encendida); 'Helen Levitt' (Fundación Mapfre); 'Hotel del artefacto expoliado' (Museo Nacional de Antropología) o 'El universo del artista ante la cámara' (Museo del Prado).

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