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El partido de la NFL en el Santiago Bernabéu ya tiene fecha y equipos: así será la nueva edición de la 'Super Bowl' madrileña

El primer encuentro enfrentó a los Miami Dolphins y los Washington Commanders

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
National Football League en Madrid. Real Madrid
National Football League en Madrid. Real Madrid
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Tras una primera y exitosa edición, que llenó la ciudad de 'fan zones', donde los Miami Dolphins se enfrentaron a los Washington Commanders (con victoria del equipo 'local' por 16 a 13), Madrid volverá a contar con su propia 'Super Bowl'. En esta ocasión, el partido de liga regular enfrentará a los Cincinnati Bengals contra los Atlanta Falcons, en el estadio Santiago Bernabéu.

Cincinnati Bengals
Cincinnati Bengals

La NFL vuelve a Madrid este año

El esperado encuentro se celebrará en el estadio blanco, el próximo 8 de noviembre, a partir de las 15.30 h, un partido correspondiente a la semana 9 de la temporada regular de la NFL, organizado con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. El '2026 NFL Madrid Game' actuará como uno de los nueve partidos internacionales que se disputarán la próxima temporada a lo largo de distintas ciudades, como Melbourne (Australia), Río de Janeiro (Brasil), Londres (Reino Unido), París (Francia), Múnich (Alemania) o Ciudad de México (México), parte del compromiso a largo plazo de la liga con su expansión global.

Recordemos que, el encuentro entre los Dolphins y los Commanders reunió en el estadio madrileño a más de 78.000 espectadores, llenando la ciudad de una gran variedad de actividades para todos los públicos. Asimismo, y en el marco del acuerdo multianual, la NFL desarrollará durante todo el año el programa 'NFL Flag', orientado a fomentar el 'flag football', la modalidad sin contacto de este deporte.

Atlanta Falcons
Atlanta Falcons

Cuánto dura un partido de fútbol americano

Un encuentro de la National Football League (NFL) está dividido en cuatro cuartos, cada uno de ellos de 15 minutos de duración, con un descanso de dos minutos entre el primero y el segundo, y el tercero y el cuarto, junto al gran descanso entre la primera y la segunda mitad. Aun así, el encuentro se puede alargar debido a las solicitudes de tiempo muerto y revisión de jugadas. En total, la liga de fútbol cuenta con 32 equipos, repartidos en dos conferencias y cuatro divisiones.

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