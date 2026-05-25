La popular serie australiana es todo un fenómeno entre los más pequeños

Fenómeno audiovisual entre los más pequeños, y protagonista de su propia serie, además de varias películas (e incluso espectáculos que han pasado por la capital), Bluey es toda una estrella entre el público más joven. Figura central de la serie homónima, con tres temporadas y recopilaciones de episodios que se han proyectado en la gran pantalla, la cachorrita se caracteriza por su abundancia de energía, imaginación y curiosidad por el mundo.

Bluey. Amazon

Bluey protagoniza una nueva colección de juguetes

Parte de la familia Heeler, ahora, los más pequeños, podrán tener a su propio Bluey, gracias al lanzamiento de la nueva colección de Funko, esos famosos y populares muñecos con gran cabeza, y que abarcan casi todos los nombres más populares del mundo del entretenimiento y el deporte. El lanzamiento también incluye conocidos personajes como Chili, Bandit o Bingo, entre otros.

En cuanto a costes, la nueva colección Funko de Bluey tiene un precio que ronda entre los 16 y 18 euros. El lanzamiento está previsto para el próximo mes de julio, aunque las reservas ya han comenzado en tiendas especializadas y plataformas online, como Amazon.

Las mejores jugueterías de Madrid

Si queréis comprar un juguete para los más pequeños, entre las mejores jugueterías de Madrid se encuentran Kamchatka, Dideco, Hola Caracola, ElectricBricks, Circo Kids, Zigzag Kids, Replay Boardgame Outlet & Café, Lobo Feliz o Atlántica Juegos.

NO TE LO PIERDAS: Planes y actividades con niños en Madrid